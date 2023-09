La fiscal de Georgia que inculpó a Trump rechazó pedido de registros por republicanos del Congreso

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, dio una respuesta mordaz a las demandas del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, de información sobre su investigación sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, criticando al legislador republicano por intentar “interferir con un caso penal activo”, según una nueva carta publicada el jueves.

Jordan le pidió a Willis que entregara todos los documentos relacionados con su procesamiento del expresidente Trump y otras 18 personas por cargos relacionados con interferencia electoral, basándose en su decisión de investigar el caso presentado por la fiscal de Georgia que llevó a la acusación contra el expresidente Donald Trump y otros 18 acusados.

Willis, una demócrata, acusó a Jordan en su carta de extralimitarse en su autoridad en el Congreso con sus recientes solicitudes de información relativa a su investigación.

Willis, que respondía así una carta que Jordan envió a finales del mes pasado, dijo que “no hay justificación en la Constitución para que el Congreso interfiera en un asunto penal estatal”.

El congresista republicano por Ohio, Jim Jordan. Foto: Greg Nash-Pool/Getty Images

Trump fue acusado en el condado de Fulton el mes pasado de delitos graves de extorsión y numerosos cargos de conspiración en una acusación formal de 41 cargos, que nombraba a 19 acusados. Jordan anunció que iba a iniciar una investigación del Congreso sobre la investigación de Willis poco antes de que Trump se entregara en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta.

“El propósito obvio” de las solicitudes de Jordan, dijo Willis, “es obstruir un procedimiento penal en Georgia y promover escandalosas tergiversaciones partidistas”.

Willis dijo que sus declaraciones públicas y su reciente carta “dejan en claro que no existe ningún propósito legislativo legítimo para esa investigación”.

“La descripción de su trabajo como legislador no incluye la aplicación de la ley penal, ni incluye la supervisión de un juicio penal específico porque cree que hacerlo promoverá sus objetivos políticos partidistas”, dijo la fiscal de Georgia.

“Su carta deja en claro que carece de una comprensión básica de la ley, su práctica y las obligaciones éticas de los abogados en general y de los fiscales en particular”, agregó Willis.

Luego escribió que si bien “el derecho constitucional establecido” le permite “ignorar su intrusión injustificada e ilegal en un proceso penal estatal abierto”, respondería a algunas partes de su carta original.

Willis también dijo que si la gente quiere evitar cargos por delitos graves en el condado de Fulton, como violaciones de las leyes estatales sobre crimen organizado, o RICO, entonces no deberían cometer esos delitos graves.

Donald Trump se enfrenta a 13 cargos señalados por Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton. /Foto: CHANDAN KHANNA,CHRISTIAN MONTERROSA/Getty Images

La fiscal escribió que el cuestionamiento de Jordan sobre la duración de la investigación y el momento de la acusación es “infundado”, y agregó que no tenía fundamento para dar a entender que su oficina había gastado fondos federales de manera inapropiada. Dijo que su oficina recibe fondos federales del Departamento de Justicia y advirtió que si el Congreso bloqueara ese dinero, “usted decidirá permitir que los violadores en serie no sean procesados, que los crímenes de odio no sean abordados y cancelar programas para atender a niños en riesgo.”

Willis también enumeró una serie de “sugerencias para la actividad productiva” del Comité Judicial, entre ellas que el Congreso debería aumentar los fondos federales para aprobar kits de violación sexual y ampliar un programa para niños que tienen problemas con el sistema de justicia penal.

Finalmente, dijo que debido a que Jordan parece tener un interés personal en su oficina, “debería considerar ordenar al USDOJ que investigue las amenazas racistas que nos han llegado a mi personal y a mí debido a esta investigación”.

