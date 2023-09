La Materialista reveló cuál de sus ex compañeras de ‘La Casa de los Famosos’ será su dama de honor

A solo unos meses de jurarse amor eterno frente al altar con el productor Eury Matos, la cantante dominicana Yameyry Ynfante soltó la sopa sobre algunos detalles de su casamiento y hasta adelantó que una de sus ex compañeras dentro de ‘La Casa de los Famosos’ fue elegida para ser su dama de honor. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas desde su cuenta de Instagram, la cantante decidió respuesta a cuestionamientos relacionados con su boda y uno de los más recurrentes tuvo que ver con la lista de invitados.

“¿A quiénes de tus excompañeros invitarás a tu boda de ensueño?”, preguntó un usuario, ante lo que ‘La Materialista respondió: “Algunos de ellos están en mi lista de invitados”, sin exponer algunos de los nombres.

Eso sí, Yameyry Ynfante destapó que hubo una integrante del reality con la que llegó a formar un lazo de amistad tan fuerte que decidió hacerla formar parte de su grupo de damas: “Dania Méndez será una de las damas de honor”, confesó muy sonriente la dominicana.

Si bien la influencer Dania Méndez no se ha pronunciado abiertamente al respecto, para el público no pasan desapercibidas las interacciones que mantienen en redes sociales; y es que ambas no dudan en dejarse piropos bajo sus publicaciones.

Fue hace apenas unos días que la intérprete de temas como “La chapa que vibra” y “Taka Taka” confesó que todo va viento en popa con respecto a su enlace matrimonial con el productor musical en una entrevista con el programa ‘La Mesa Caliente’.

En ese entonces, la famosa indicó que la esperada celebración va tomando forma: “Ya estamos en preparativos, ya estamos en diseño de vestido, ya tenemos el diseño de nuestra boda, es algo hermoso”.

