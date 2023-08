En cacheteros, La Materialista estrena “Yo también” y habla de la infidelidad

La estrella dominicana del reality show de La Casa de Los Famosos, La Materialista, estrenó en YouTube su nuevo videoclip “Yo También”. Mismo en el que muestra sus tan admirados explosivos atributos con unos cacheteros de jean y un top mínimo.

“Yo También” forma parte de tres canciones seguidas que comenzó a lanzar la cantante con el éxito anterior, “Tú Eres“. En esta nueva canción, La Materialista y ex estrella de Telemundo, habla de la infidelidad y empodera a las mujeres a salir adelante y no dejar que las zancadillas en la vida, las hunda en la tristeza.

“Qué emoción, estaba ansiosa porque saliera esta canción con la que me identificó y sé que muchas mujeres también; No podemos dejar que La infidelidad nos lleve a la tristeza y depresión, debemos enfrentar la situación con fuerza y determinación, llevando a los hombres a entender que las mujeres somos resilientes y no, nos dejamos vencer por las adversidades. Mujeres reafirmemos nuestra fuerza después de una ruptura, y también celebremos la amistad y el apoyo mutuo entre nosotras”, fue el mensaje que compartió Yameiry Ynfante, como se llama realmente la cantante nacida en República Dominicana.

“Yo También” es parte de una trilogía musical de La Materialista

“Yo También” lo produjo Draco y Big Cris, y en el mismo se plasma la igualdad feminidad. Le dice al hombre fiel que, si él hace algo, “ella también”. Sabemos, por todo lo que vimos en La Casa De Los Famosos, que La Materialista realmente piensa así y es una mujer de carácter y valiente.

El videoclip lo dirigió Anyelo Santiago. En el mismo, tanto él como, la artista plasman la camarería entre las mujeres y cómo, en vez de criticarse, se unen para apoyarse y empoderarse. Más aún ante una infidelidad.

Yameyry Ynfante, mejor conocida como ‘La Materialista’. Mezcalent.

Todo un himno de lucha de y para la mujer, sobre todo para la mujer latina. Así que, La Materialista se une también al grupo de “Bichotas” de Karol G, Becky G, Chiquis Rivera, Shakira y muchas más al decir “no hay que dejarse”.

La tercera y última canción que forma parte de trilogía musical, cuyo nombre aún no quiere revelar La Materialista, pero sus más fieles fans, ya han “abierto las apuestas” para adivinar de qué va y cómo se llamará. No cabe duda que, la dominicana sabe muy bien cómo conquistar la industria musical latina.

