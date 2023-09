Llega una muy mala noticia para Clara Chía y Gerard Piqué sobre su caso contra el paparazzi Jordi Martin

Gerard Piqué y Clara Chía estuvieron pasando unas vacaciones familiares tal vez muy tranquilas en Croacia también se les había visto mucho más relajados en sus salidas a la calle y evento, pero la llegada de una noticia sobre una querella legal pudiera poner de “malas pulgas” a la pareja.

Se trata de la orden de alejamiento que lograron conseguir ante un juez hace tres meses contra el paparazzi Jordi Martin, alegando presunta persecución en momentos difíciles. Este 7 de septiembre finaliza la medida y el fotógrafo español no dudó en comunicarlo en redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, el reportero del programa ‘El Gordo y La Flaca’ de Univisión informó con algo de ironía que ya será libre de trabajar haciendo fotos al exfutbolista y a su pareja, con quien le habría sido infiel a Shakira antes de que finalizara su relación de más de una década.

En los stories de su perfil colgó una captura de pantalla de una noticia de cuando se dio la orden y con el texto: “Hoy finaliza la orden de alejamiento. Nos vemos pronto”.

Captura de pantalla: @jordimartinpaparazzi

Martin fue el paparazzi que captó las primeras imágenes de Piqué con Chía cuando explotó el escándalo de presunta infidelidad y la separación del catalán con Shakira.

La noticia del fin de la orden de alojamiento es una buena noticia para el paparazzi que trabaja haciendo clics con su cámara para mostrar a la pareja, pero tal vez es una muy mala para ellos, especialmente para Clara, quien hasta lloró frente a un juez relatando los problemas que le ocasionaba la presunta persecución de Jordi.

Otros paparazzi han hecho fotos a Clara Chía

Hace unos días la revista Lecturas publicó en exclusiva fotos de Clara Chía y Gerard Piqué disfrutando de sus vacaciones. En las imágenes captaron a la joven de 24 años luciendo un microbikini que revolucionó las redes sociales.

Más recientemente los vieron en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2023 donde el exfutbolista y ahora empresario no ocultó el amor que siente por su novia besándola y acariciándola frente a la gente. Como era de esperarse, las demostraciones de afecto que le dio el ex de la cantante barranquillera a la catalana no pasaron desapercibidas para algunos que les hicieron fotos y las difundieron en redes sociales.

