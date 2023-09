Primera semifinal del US Open es detenida 50 minutos por protesta ambientalista que deja cuatro individuos bajo arresto

La primera semifinal del US Open entre Coco Gauff y Karolina Muchova, fue suspendida durante 50 minutos luego de que un grupo de protestantes ambientalistas ingresaran a sabotear en el recinto del Arthur Ashe.

El resultado de esta protesta trajo como consecuencia a cuatro de estos elementos detenidos y los abucheos del público que se colocaron en contra de los saboteadores que se hicieron presente en este importante evento deportivo, el cual se encuentra en su fase decisiva.

Semifinal parada más de 40 minutos ya porque tres personas comenzaron a gritar “Fin a los combustibles fósiles”. Han sacado a dos del estadio, pero el tercero tiene los pies pegados al suelo.#USOpen https://t.co/xNwl2CNsHD — Rafael Cores (@rafacores) September 8, 2023

No obstante, al momento de la suspensión, la tenista estadounidense lideraba el marcador con parciales de 6-4 y 1-0. A pesar de los 50 minutos de retraso, el juego pudo reanudarse con éxito, sin embargo queda la desagradable anécdota y el incómodo momento para las atletas y el público presente que acudió a presenciar el encuentro.

Uno de los individuos pegó sus pies descalzos al piso en la zona de los asientos, motivo por el cual se necesitó la presencia de personal médico para retirar a esta persona en buen estado. Finalmente no hubo heridos ni otros incidentes que lamentar, más allá de un retraso injustificado de un evento deportivo, algo que se ha venido repitiendo en otros escenarios.

Tres portestantes ambientalistas provocaron la detención de la semifinal del Abierto de Estados Unidos. (Foto: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)

Lamentablemente no es la primera vez que sucede un hecho de esta magnitud en los escenarios del tenis, lo mismo ocurrió en Wimbledon y ahora en el US Open. No obstante los manifestantes fueron detenidos por la Policía de New York y puestos a la orden de los organismos competentes.

Sigue leyendo:

. Alexander Zverev hace echar del US Open a fanático que gritaba frases de Hitler en pleno partido (Video)

. Iga Swiatek, tenista número 1 del mundo, entrena con una cinta en la boca y explica las razones

. Carlos Alcaraz celebró su triunfo en el US Open al estilo de Jude Bellingham