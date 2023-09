¿Qué es la munición de uranio que quiere suministrar EE.UU. a Ucrania y por qué es controvertida?

Estados Unidos envió ya en enero 31 tanques del tipo Abrams a Ucrania. Ahora, el Pentágono quiere enviar también munición con un mayor poder destructivo. Planea entregar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 175 millones de dólares, que también comprende munición de calibre de 120 milímetros con uranio empobrecido.

La munición de uranio (en inglés, depleted uranium, DU), consta en su mayor parte de uranio empobrecido, que queda de los desechos radioactivos del enriquecimiento de uranio. En ese procedimiento se divide al uranio natural en dos componentes.

El uranio enriquecido presenta un contenido más alto de U-235 y es usado en centrales nucleares y en la producción de armas atómicas. También se forma una gran cantidad de uranio empobrecido, que contiene una parte mucho más pequeña de ese isótopo radioactivo, pero con una densidad extremadamente alta. En la fabricación de munición se lo mezcla con metales como el titanio o el molibdeno, y, para protegerlo de la corrosión, se lo cubre con una fina capa de otros metales.

La débil radioactividad del uranio contenido en los proyectiles no tiene ningún uso militar adicional, pero los proyectiles tienen un poder de penetración particularmente alto. Su modo de funcionamiento es especialmente pérfido: las balas son tan duras que pueden atravesar la capa exterior de un tanque, y la munición está diseñada de tal manera que queda una punta cuando se deforma por un impacto.

El resto del proyectil se derrite y libera polvo de uranio caliente, que se enciende espontáneamente al entrar en contacto con el oxígeno en el interior del vehículo, quemando viva a la tripulación del tanque enemigo. Si el vehículo todavía lleva munición o combustible, también puede producirse una explosión en el interior del vehículo.

