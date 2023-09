Rodolfo Sancho pide disculpas por “parecer prepotente” luego de visitar a su hijo en cárcel de Tailandia

El caso de asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en manos del chef español Daniel Sancho en Tailandia ha sido muy polémico por lo escalofriante del hecho y porque el descuartizador confeso es hijo de Rodolfo Sancho, un reconocido actor en España.

Esta semana el actor fue a visitar por primera vez a su hijo desde que fue detenido acusado como sospechoso del crimen que luego confesó. A las afueras de la prisión tailandesa Koh Samui, el histrión dio unas declaraciones el miércoles que fueron tomadas como muy duras por muchos medios y la opinión pública en general.

Se disculpó por “parecer propelente”

Este jueves el actor acudió por segundo día consecutivo a visitar a Daniel y aunque había dicho que no hablaría más con la prensa, se tomó unos minutos para ofrecer disculpas públicas por haber dado unas palabras que parecían frívolas. Aseguró que solo se trató de “un mecanismo de defensa” para sentir fuerte y ayudar a su hijo mayor.

“Como os imagináis, ayer, lógicamente salí de un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente. Sabéis que yo siempre he tenido una sonrisa para la prensa. Salí de un momento duro y complicado, en ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío, ni duro, ni nada así, simplemente es un lugar donde yo me sitúo. Me conozco bien y sé que me pongo ahí para sentirme fuerte”, explicó el artista frente a varios medios de comunicación que se han mantenido al frente del caso a las afueras de la prisión.

¿Qué había dicho un día antes?

El miércoles el actor dio su pésame a la familia del médico asesinado diciendo: “Mi más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor”.

Ese fue el primer encuentro que tuvo con la prensa Rodolfo Sancho en medio del escándalo y se negó a responder algunas preguntas para no entorpecer el proceso y por motivos personales. Sin embargo, llamó la atención cuando dijo que él no iba a mostrarse llorando por lo ocurrido.

“No estoy llorando por los suelos, ese no soy yo… Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, lo he dicho siempre. Creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí”, sentenció el padre del asesino confeso.

Daniel Sancho tiene un mes en prisión

Este jueves 7 de septiembre se cumple un mes desde que Daniel Sancho está en prisión preventiva. Actualmente se encuentra en una cárcel en la isla de Samui en Tailandia, mientras espera que se realice el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta.

El hombre de 29 años fue puesto a la orden de las autoridades tailandesas el 7 de agosto y posteriormente ingresado en la prisión del distrito de Samui, el lugar inicial de detención fue la isla Phangan, donde ocurrió todo.

Sancho y Arrieta se habían conocido en 2022 por redes sociales y habían tenido tratos personales desde entonces. Habían acordado en viajar a la isla de Phangan en Tailandia donde se realiza el festival de la luna llena el 2 de agosto, día en que habría ocurrido el asesinato y descuartizamiento.

El español incluso asistió a la fiesta tras haber cometido el crimen contra el colombiano. Días después, durante sus primeras declaraciones tras reconocer el hecho escalofriante dijo que supuestamente era víctima del médico que lo habría tenido en una “jaula de cristal”.

