Rosalía reaparece en redes sociales, compartiendo fotos que la muestran en ropa interior y hasta yendo al gimnasio

Desde que Rosalía anunció formalmente el término de su relación con Rauw Alejandro -poco después del último concierto de su gira Motomami– dejó de publicar en sus redes sociales, pero ahora ha regresado para compartir con sus fans muchas fotografías en las que muestra qué es lo que ha hecho durante el verano. Así, se ha dejado ver a bordo de un auto, acompañada de una amiga y hasta usando un conjunto deportivo de top y leggings mientras iba al gimnasio.

La cantante española también causó sensación en TikTok, con un carrusel de fotos adicionales en las que aparece en el baño, usando un bikini y hasta en ropa interior. Ella informó por medio de mensajes cuáles han sido sus actividades: “Hacer Pilates por primera vez y morir; volver a boxear; despertarme a las 6 de la mañana; ir al gym; terminarme un libro; mirar la filmografía completa de Almodóvar; tomar vitamina D; pedirme un helado; escribir, hacer na’ y menos”. View this post on Instagram A post shared by La Rosalía💃🌹💖 (@rosalia._.vt)

Rosalía no publicaba en Instagram desde el 24 de julio; por esas fechas dio a conocer que se daría un descanso, para después comenzar a trabajar en su próximo álbum. Y al parecer está entrando a una nueva etapa, de nuevo tranquila y en la soltería: “Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. ❤️ A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

