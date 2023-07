Rosalía lució espectacular en enterizo negro, durante el último concierto de su gira: “Se acabó Motomami”

La segunda fase de la gira Motomami de Rosalía llegó a su fin el 22 de julio, con un concierto dentro del festival Lollapalooza en París, Francia. Ella lució espectacular en un ajustado enterizo negro y hasta movió su retaguardia en una de las coreografías que se hicieron características en sus shows, tal y como se puede apreciar en videos compartidos en Instagram por sus fieles fans. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

Al final del evento la bella cantante española se dirigió al público y, visiblemente emocionada, dijo lo siguiente: “Se acabó Motomami. Hace cuatro años que inicié este proyecto, y la lista de emociones que Motomami me ha dado es infinita. Y Motomami se termina; se termina en París…El siguiente capítulo aún no sé cómo será, hay algunas ideítas o ilusiones, pero ¿pues yo qué sé? Sólo Dios sabe. Dios dirá”. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

La más reciente publicación de Rosalía en Instagram está compuesta por una serie de fotos en las que aparece en Roma, Italia, donde recibió -por sólo unas cuantas horas- las llaves del Museo del Vaticano. Gianni Crea, encargado del lugar, posó con ella para una imagen que los muestra con el enorme llavero con el que se abre cada una de las puertas de la galería.

