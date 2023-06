Sin sostén, Rosalía modela un minivestido negro de gasa durante su estancia en Dinamarca

Rosalía continúa con su exitosa gira Motomami por festivales, y el 30 de junio se presentará en Roskilde, Dinamarca; ella hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir con sus fans una serie de imágenes que la muestran disfrutando de su viaje a ese país, además de modelar un minivestido negro de gasa con el que lució sus atributos. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Hace algunos días la cantante española logró una de sus publicaciones más populares en esa red social, con una colección de fotos en las que aparece en Japón, luciendo su abdomen de acero al posar en la calle y hasta tomándose una selfie mientras usa una microtanga de hilo.

Aunque todavía está promocionando el exitoso álbum Motomami, Rosalía ya está trabajando en su próximo proyecto musical. Así lo dio a conocer en el podcast “Tetragrammaton” del aclamado productor Rick Rubin, donde informó que su estilo se está orientando hacia el rock: “Tengo clara la nueva fase. Tengo una nota entera en el iPhone larguísima con todo escrito. Hay letras, la forma en la que imagino el show, ideas de arreglos que quiero intentar…Escribo todo lo que se me viene a la mente del nuevo proyecto, las primeras intuiciones”. Su gira terminará el 22 de julio en París, Francia, y posteriormente se tomará un merecido descanso.

