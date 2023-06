Rosalía se toma una selfie en la cama, usando botas rojas de látex

Foto: Frazer Harrison for Coachella / Getty Images

Siempre al pendiente de sus millones de seguidores en Instagram, Rosalía compartió una serie de fotografías de su estancia en Madrid, destacando una selfie que la muestra en la cama, usando una camiseta holgada y botas rojas de látex. El mensaje con el que acompañó las imágenes fue: “MADRID Y PORTO MUCHAS GRACIASssss❤️❤️❤️❤️!!🥹me siento la más bendecida cada vez que os veo🙏 Mucho amor xa todos los que estuvisteis ahi!!!xxxx”

Desliza para ver todas las fotos

La cantante ha retomado la segunda fase de su gira Motomami por festivales, y causó sensación en el Primavera Sound de Madrid, luciendo un enterizo negro y botas altas. Su próximo concierto será en Atenas, Grecia, el 20 de junio. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

Hace algunos días Rosalía estreno su sencillo “Tuya”, cuyo video fue grabado en Japón y presenta a la artista en varias locaciones, usando coloridos atuendos. El clip ha sido todo un éxito y lleva hasta el momento más de 10 millones de vistas en YouTube.

Sigue leyendo: