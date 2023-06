Rosalía luce su minicintura usando un vestido de terciopelo negro

En los últimos días Rosalía ha estado en plena promoción de su sencillo “Tuya”, y ahora apareció en el más reciente número de la revista Vogue, en su edición japonesa. Ella posó como toda una modelo en un game center de ese país y lució su minicintura al usar un ceñido vestido negro de terciopelo, complementando su look con unas botas de color azul. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante compartió en su cuenta de Instagram una colección de fotos tomadas en la ciudad de Tokio mientras grababa el videoclip de ese tema. Ella paseó por las calles acompañada de su mascota y escribió en su publicación el mensaje: “S*** conmigo es de altura, del renacimiento soy una escultura :}”.

A pocos días de su estreno el videoclip de “Tuya” lleva más de seis millones de vistas en YouTube. En una reciente entrevista Rosalía explicó que para los arreglos de la canción se inspiró en el ambiente de Japón, y de ahí incluyó el koto (instrumento de ese país): ““Tuya” está inspirada en su música tradicional, pero hay una mezcla de varias capas que recuerdan a uno”. Y acerca de la letra, comentó: “Con lo bonito que es que cada uno se haga su historia…a mí me encanta. Como escritora, me gusta que los demás se hagan su propia película. Nunca romperé la magia de ‘esto es ficción y esto es personal'”.

