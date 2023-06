Rosalía presume sus atributos en la calle, al usar una falda transparente

Rosalía ha dado una sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, pues compartió una serie de fotos que la muestran en Milán, Italia, después del concierto que ofreció. Destacan unas imágenes en las que sacó su lado sensual al usar una ajustada falda transparente, con la que lució sus atributos; el mensaje que escribió fue: “Milán, gracias de corazón”.

La bella cantante española nunca olvida a sus fans, y usando ese sexy atuendo repartió autógrafos en la calle, además de posar para selfies junto a varios chicos y con la actitud amable que la caracteriza, para después abordar la camioneta que la llevaría de regreso a su hotel. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

Hace algunos días Rosalía estuvo en Grecia, y causó sensación al visitar el Partenón, pero usando zapatos de tacón alto y un minivestido rojo que delineó su escultural figura. Ella posó como toda una modelo y obtuvo con sus fotos más de un millón de likes en Instagram. Su próximo show dentro de su gira Motomami por festivales será el 30 de junio en Roskilde, Dinamarca. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

