Rosalía sube la temperatura al publicar una selfie que la muestra en topless

Rosalía ha causado sensación con su más reciente post de Instagram. Se trata de una colección de fotos en las que aparece con distintos looks, destacando una selfie que la muestra sentada, en topless y en tanga de hilo; la publicación lleva hasta el momento más de un millón de likes.

La cantante continúa en su gira por festivales, y ahora se presentará en Atenas, Grecia. Siguiendo su costumbre de visitar los sitios turísticos de los países en los que da conciertos, ella se dejó ver en el Partenón, usando un minivestido rojo con el que lució elegante y sexy. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

Rosalía no deja de promocionar su actual sencillo “Tuya”, pero también se da tiempo para sacar su faceta de modelo. Recientemente posó para la edición digital de la revista Vanity Fair en España, usando un minivestido rojo con cierre al frente. Ella misma comentó que dentro de unos meses regresará al estudio para grabar nueva música. View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair Spain (@vanityfairspain)

