Con minivestido de corset, medias y botas Rosalía se deja ver comprando en un supermercado japonés

Rosalía ha visitado muchos países a lo largo de su carrera, pero uno de sus favoritos es Japón; ahora compartió en sus historias de Instagram varias fotografías tomadas durante su reciente viaje, destacando una en la que aparece en un supermercado, luciendo muy sexy en un original outfit compuesto por botas, medias y un minivestido de corset con estampado a cuadros, diseñado por Chloe & Chenelle. View this post on Instagram A post shared by Chloe & Chenelle Delgadillo (@chloeandchenelle)

La cantante (que ya tiene más de 25 millones de seguidores en esa red social) también estuvo en Madrid, y aprovechó para publicar fotos de su gira de promoción. Ella posó usando un blusa de seda en color amarillo y escribió: “Ya sabes q no se puede tapar el sol con la mano 🌞”.

Desliza para ver todas las fotos

Fue precisamente en Japón donde Rosalía grabó el video de su más reciente sencillo “Tuya”, el cual ha sido del gusto de sus fans. A tan sólo unos días de haberse estrenado, el clip ya supera los cinco millones de vistas en YouTube. Ella retomará su gira por festivales el 20 de junio, con un concierto en Atenas, Grecia.

