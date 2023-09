“Ya no estamos en 1992”: Steve Kerr se comparó con el ‘Dream Team’ para justificar eliminación de Estados Unidos

En 1992 la selección de Estados Unidos y su ‘Dream Team’ dominaban la escena global. Tres décadas después, nada de eso queda y precisamente de ahí se agarró el entrenador del conjunto de las barras y las estrellas, Steve Kerr, para justificar los motivos de la eliminación de Estados Unidos en las semifinales del Mundial de Baloncesto 2023 disputado en Filipinas, Japón e Indonesia.

Este viernes, los norteamericanos, favoritos para avanzar a la final del certamen, se quedaron a un paso luego de caer ante su similar de Alemania por marcador de 111-113. La dolorosa derrota de USA, invitó a la reflexión a Kerr, quien en rueda de prensa hizo una comparación que está llamando la atención.

El estratega argumentó que debido a la globalización del deporte, el baloncesto ahora es más difícil y el panorama no es para nada similar al de 1992, cuando Estados Unidos era amo y señor. “El baloncesto se ha globalizado en estos últimos 30 años, estos partidos son difíciles, esto no es 1992. Los jugadores son mejores, los equipos son mejores y no es fácil ganar un mundial o unos Juegos Olímpicos”, opinó.

Steve Kerr reacciona durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA entre Estados Unidos y Alemania en Manila. Foto: SHERWIN VARDELEON/AFP vía Getty Images.

“Estos partidos son difíciles. Los jugadores son mejores en todo el mundo, los equipos son mejores y no es fácil”, añadió el exjugador cinco veces campeón de la NBA.

En 1992 Estados Unidos pudo reunir por primera vez a todas sus estrellas de la NBA para los Juegos Olímpicos de Barcelona, España, donde tuvieron un rendimiento apabullante y fueron bautizados como ‘Dream Team’ tras conquistar la medalla de oro.

Esa puesta en escena y dominio se ha perdido debido a la competitividad en el baloncesto de élite, según la narrativa de Kerr. EE. UU. se vio dominado en varios tramos de partido, pero pudieron sobrevivir y llevar el partido a un final abierto en los últimos minutos del encuentro, donde casi le dan la vuelta, pero terminaron cayendo por diferencia de dos.

Semifinales entre Estados Unidos y Alemania. Foto: Ezra Acayan/Getty Images.

Se trata del segundo Mundial de Baloncesto consecutivo en el que Estados Unidos no llega a la final. El partido decisivo para el campeonato será disputado entre Alemania y Serbia, que eliminó a la otra favorita. Canadá sucumbió por parcial de 95-86.

Sigue leyendo:

· Selección de México de baloncesto conoce a sus posibles rivales para el Preolímpico a París 2024

· Mundial de Baloncesto 2023: Estados Unidos cae fatalmente ante Alemania y se despide de la final

· Exjugador de Los Angeles Lakers, Pau Gasol, mostró su indignación por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso

**