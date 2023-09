Isaac ‘Pitbull’ Cruz confesó haber sido víctima de un intento de soborno al inicio de su carrera

Aunque ahora es uno de los boxeadores más respetados de la escena, no todo fue un camino de rosas en la carrera de Isaac ‘Pitbull’ Cruz. En sus inicios, el púgil fue víctima de intentos de sobornos con la promesa de elevarlo en su carrera profesional.

En una entrevista con Erick ‘Terrible’ Morales, Cruz fue cuestionado sobre su desempeño en la Olimpiada Nacional de 2012, donde terminó siendo campeón. El púgil relató que superó a todos los rivales en su categoría, pero a pesar de esto, no pudo representar a México en torneos internacionales.

Sin embargo, el no haber aceptado pagar la cantidad de dinero que le solicitaron a su padre, le obligó a pagar un precio aún más alto. “Por normas, cuando ganabas o le ganabas al campeón, te quedabas con el lugar, entonces porque no solté la mordida como aquí es costumbre en México, no me dieron el lugar a mí. Me pedían dinero para poder entrar algo que me había ganado arriba del ring y ni así me dieron el lugar”, confesó.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz. Foto: Cooper Neill/Getty Images.

“A mi papá fue al que le dijeron que si quería entrar necesitamos dinero, sino de otra manera no se va a poder”, añadió.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz logró un importante triunfo ante Giovanni Cabrera el pasado mes de julio y tiene en la mira puesta en la revancha con Gervonta Davis. El mexicano posee un récord como profesional de 25 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Desde el pasado mes de agosto los rumores de pelea entre Cruz y Davis han crecido luego de que el entrenador del estadounidense, Calvin Ford, confesara que el mexicano es el rival deseado y principal candidato para ‘Tank’.

En una entrevista para BoxingScene, Ford dijo que Cruz es el mejor posicionado para que Davis vuelva a subirse al cuadrilátero. “Lo que quiero es al Pitbull”. Aunque todavía no hay nada oficial, todo parece indicar que ambas partes estarían dispuestas a acercar posturas para una revancha.

‘Pitbull’ Cruz y Gervonta Davis se enfrentaron en diciembre de 2021 y el norteamericano se llevó la victoria por decisión unánime en 12 rounds con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112. Este escenario no dejó convencidos a muchos y el fantasma de la revancha siempre ha estado rondando.

