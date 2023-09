“Regresar a México no es un retroceso”: el entrenador de Tigres de la UANL defiende a Marcelo Flores

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de los Tigres UANL, defendió este viernes el fichaje del centrocampista Marcelo Flores, uno de los principales prospectos del fútbol mexicano, a su equipo.

“En el momento en que nos informaron de la posibilidad de que Marcelo se integrara, no dudamos, nos encantó la idea. Viene a sumar, a ganarse un lugar. Está motivado, con muchas ganas”, afirmó en una rueda de prensa.

Este es el tercer futbolista mexicano sub’23 que en lo que va del año que abandona el balompié europeo para fichar por los Tigres, los dos primeros fueron Diego Lainez, vendido por el Real Betis, y Eugenio Pizzuto, quien salió del Braga portugués.

Flores, de 19 años, abandonó las filiales del Arsenal inglés, en donde estaba formándose desde 2019, para firmar con los felinos, campeones de su liga local y con una de las nóminas más altas en México.

El talento del centrocampista fue objeto de deseo en el pasado de la selección de Canadá, país en el que nació, e incluso amagó con representarlo si lo convocaba al Mundial de Qatar, pero al final Marcelo se decidió por portar los colores de México, con el que debutó en diciembre pasado y con el que acumula tres partidos internacionales.

“Marcelo es un joven con experiencia, que tiene una formación en otro lugar, donde se supone que es mayor la exigencia. A pesar de su corta edad, tiene experiencia, es seleccionado mexicano y será un gran aporte para la institución”, añadió Siboldi.

La llegada de jóvenes jugadores mexicanos a los Tigres le ha acarreado polémicas al último club finalista en una Copa Libertadores, cuando en 2015 los felinos cayeron ante el River Plate argentino.

“No estoy para juzgar, criticar, ni siquiera para analizar. La parte positiva es que un jugador que viene a México, a Tigres, es porque algo ha pasado, no han tenido los minutos que quieren en Europa y tienen deseo y ganas de jugar. No vienen por lo económico, quieren jugar. Regresar a México no es un retroceso”, sentenció el técnico uruguayo.

