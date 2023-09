Ron DeSantis afirma estar listo para el próximo debate republicano, con o sin la presencia de Trump

Ron DeSantis, aspirante a la candidatura del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, declaró estar listo para presentarse al segundo debate republicano a efectuarse el próximo 27 de septiembre, desde la Biblioteca y Museo Presidencial de Ronald Reagan, en Simi Valley, California.

Después de haberle hecho frente como gobernador a los daños provocados por el huracán Idalia en el norte de Florida, el político de 44 años pretende retomar su campaña con el objetivo de que su nombre figure en la boleta electoral para llegar a la Casa Blanca.

Así que, DeSantis tratará de obtener un resultado similar al conseguido en el intercambio de ideas que los aspirantes tuvieron el mes pasado en Milwaukee.

Ante la ausencia de Donald Trump en el primer debate organizado por el Comité Nacional Republicano, se esperaba que la mayoría de los aspirantes se dedicarían a atacar las propuestas de campaña de DeSantis, pero en lugar de ello, los cuestionamientos se centraron en Vivek Ramaswamy permitiéndole al gobernador de Florida presentarse sin contratiempos frente a los televidentes.

De hecho, después del debate, los mejores calificativos fueron para el mandatario del “estado del sol” y por ello se muestra optimista de volver a lucirse si le dan oportunidad de hacerlo.

“He hecho las cosas de las que la gente habla y que debemos hacer por este país… Así que estoy armado para decir que lo he hecho“, expresó durante una entrevista concedida al comentarista político David Rubin para la cadena BlazeTV.

Aunque todavía permanece detrás de Donald Trump en las encuestas, el gobernador de Florida espera que su actuación en el segundo debate republicano mejore sus números. (Sean Rayford/Getty Images)

Cuestionado sobre la opción de que Donald Trump pudiera volverse a ausentar del debate, el mandatario estatal le resta importancia, aunque sostiene no comulgar con la posición asumida por el neoyorquino.

“Él (Trump) se lo debe al público y creer tener derecho a la nominación sin contender es absurdo”, expresó.

Debido a que los requisitos de recaudación de dinero proveniente de los donantes ahora son más exigentes, así como los resultados de las encuestas, DeSantis contempla enfrentarse a un grupo de rivales más reducido.

“Está muy lejos de mí decirle a alguien quién debe correr o no, pero o tienes un camino o no lo tienes. Y si no hay un camino, entonces deberíamos centrarnos en los candidatos que tienen una posibilidad concebible de lograrlo“, sostuvo.

Durante la semana, se presentaron los resultados de una encuesta elaborada por CNN donde se indica, en un hipotético caso de que Ron DeSantis enfrentará a Joe Biden en las elecciones, en este momento, la contienda terminaría empatada con 47% para ambos, así que resulta clave para ambos elaborar una estrategia que les permita convencer al 6% de votantes restantes que los apoyen con su sufragio para definir al vencedor.

