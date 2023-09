Biberones sin BPA, plomo ni ftalatos detectados

No encontramos las sustancias químicas peligrosas en ninguna de las 9 botellas que analizamos. Aun así, persisten algunas preocupaciones. Aquí te explicamos cómo mantener a salvo a tu bebé.

Es comprensible que los padres primerizos quieran proteger a sus bebés de sustancias químicas potencialmente nocivas. Después de todo, el pequeño cuerpo de un bebé es especialmente vulnerable a riesgos derivados de sustancias químicas como el bisfenol A (BPA), el plomo y los ftalatos. Por eso, Consumer Reports ha analizado recientemente 9 biberones populares en busca de estos compuestos.

La buena noticia: No detectamos ninguna de esas sustancias químicas en ninguna de las botellas que analizamos.

Aun así, se justifican algunas precauciones, afirma Ashita Kapoor, directora asociada de seguridad de productos de CR, que dirigió nuestras pruebas de biberones. Señala, por ejemplo, que otros biberones en el mercado podrían seguir conteniendo esas sustancias químicas. E incluso los biberones que analizamos podrían estar fabricadas con otros compuestos nocivos que no buscamos, o podrían liberarlos en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando se calientan a altas temperaturas.

Pero hay cosas que puedes hacer para reducir el riesgo de que tu bebé esté expuesto al BPA u otras sustancias químicas de sus biberones, como usar biberones de vidrio o silicona. Los biberones de vidrio y silicona tienen menos probabilidades de contener sustancias químicas potencialmente nocivas que las de plástico.

Pruebas de biberones

En las pruebas de biberones de CR se analizaron algunos productos de plástico y otros de silicona o vidrio.

En cada prueba se raspaba o cortaba una pequeña cantidad de material de la botella y se analizaba en busca de marcadores que indicaran alguna de estas sustancias potencialmente preocupantes:

BPA

Esta sustancia química se usa para endurecer los plásticos con los que se fabrican, entre otros, botellas de agua, recipientes de almacenamiento y lentes y accesorios. También se usa en las resinas que recubren algunas latas de metal de alimentos, así como en muchos otros productos, como el papel para los recibos. La exposición al BPA se ha relacionado con trastornos metabólicos, obesidad, ciertos tipos de cáncer, problemas de fertilidad, bajo peso al nacer en los bebés, alteraciones de la función inmunitaria y otros problemas de salud, afirma Devon Payne-Sturges, DrPH, profesora asociada de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Maryland en College Park.

En 2007, las investigaciones encontraron que casi todos los estadounidenses tenían BPA en su organismo. Se trata de una sustancia química que, en la mayoría de los casos, pasa por todo el organismo en cuestión de horas, por lo que el elevado porcentaje de personas con BPA en su organismo demuestra hasta qué punto es omnipresente, afirma R. Thomas Zoeller, PhD, profesor emérito de biología de la Universidad de Massachusetts Amherst. Las crecientes preocupaciones sobre el BPA llevaron a los fabricantes a eliminarlo gradualmente del uso en biberones. Una vez que se completó, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) declaró oficialmente en 2012 que el BPA no se podía usar en los biberones.

Plomo

Se trata de un metal pesado tóxico, y ningún nivel de exposición se considera seguro, especialmente para los niños pequeños. La exposición al plomo se ha relacionado con una serie de problemas de salud en los niños pequeños, como un coeficiente intelectual más bajo, problemas de comportamiento, ADHD, autismo y otros problemas. En 2022, los biberones vendidos en Amazon fueron retirados del mercado por contaminación con plomo procedente de las calcomanías del exterior del biberón.

Ftalatos

Se trata de una clase de sustancias químicas utilizadas para hacer el plástico más flexible. Se encuentran con frecuencia en productos como tubos de plástico o juguetes infantiles. Al igual que el BPA, los ftalatos se han relacionado con una serie de problemas de salud, según Payne-Sturges, que incluyen “un impacto negativo en el desarrollo del aparato reproductor masculino”. Nuestras pruebas buscaban los 8 ftalatos regulados actualmente por el gobierno federal para su uso en productos de consumo infantil, incluidos los biberones.

Cómo reducir los riesgos

Aunque las conclusiones de CR sobre los biberones son tranquilizadoras, sigue habiendo posibles motivos de preocupación. Aquí te decimos cuáles son y cómo reducir esos riesgos.

Los biberones de plástico podrían contener otros bisfenoles o ftalatos

Aunque no hemos encontrado BPA en ninguno de los biberones que hemos analizado, y esta sustancia química ya no debe utilizarse en ningún biberón, algunos fabricantes utilizan ahora sustancias químicas afines, como el bisfenol S (BPS) y el bisfenol F (BPF), como sustitutos. Las investigaciones confirman que estas sustancias químicas de sustitución son comunes. Según Payne-Sturges, a medida que han disminuido los niveles de BPA en la sangre de las personas en los Estados Unidos, han aumentado los niveles de estas alternativas. Y dado que estas sustancias químicas son estructuralmente similares al BPA, es probable que causen efectos similares sobre la salud, afirma Zoeller.

Del mismo modo, aunque no detectamos ninguno de los 8 ftalatos que analizamos, todos los cuales están sujetos a regulaciones federales que limitan su uso, existen muchos otros compuestos relacionados, afirma Payne-Sturges. Y los investigadores consideran que los problemas de salud podrían deberse a la exposición a niveles acumulativos de muchos tipos diferentes de ftalatos, no solo a unos pocos.

Consejo de seguridad: considera usar biberones de vidrio o silicona. Las botellas de vidrio en particular tienen muchas menos probabilidades de contener algún tipo de bisfenol o ftalato, dice Kapoor, pero ten cuidado de no romperlas. También es menos probable que la silicona, especialmente la de calidad alimentaria, contenga esas sustancias químicas.

Otros biberones podrían seguir conteniendo BPA

Para las pruebas actuales de CR, hemos seleccionado 9 botellas de algunas de las marcas más vendidas. Algunas investigaciones sugieren que, aunque el BPA ya no se utilice en los biberones que se venden en los Estados Unidos, algunos biberones fabricados en el extranjero, y que a veces a se venden a los consumidores estadounidenses, podrían seguir teniendo BPA.

Consejo de seguridad: elige uno de los biberones que CR ha sometido a prueba o compra biberones en tiendas de confianza de los Estados Unidos. Desconfía de los vendedores de terceros.

El calor elevado podría liberar el BPA

Aunque nuestras pruebas no detectaron BPA en ninguno de los biberones, es posible que el compuesto se libere cuando los biberones de plástico se someten a altas temperaturas.

Consejo de seguridad: trata de no exponer los biberones de plástico a altas temperaturas, como en el microondas o incluso en el lavavajillas. Por lo general, es mejor lavar los biberones de plástico a mano, con un cepillo para biberones, y dejarlos secar al aire. Y no sobrecalientes la leche o la fórmula que introduzcas en biberones de plástico.

La contaminación por metales pesados es impredecible

Aunque la contaminación por plomo no es habitual en los biberones, en ocasiones ha sido un problema. En 2022, algunos biberones fabricados por Nuk, una de las marcas de las pruebas de CR, fueron retirados del mercado después de que se descubriera que las marcas de los biberones contenían altos niveles de plomo. (No detectamos plomo en el biberón de Nuk que analizamos). Sin analizar productos específicos, no hay forma de saber con seguridad si un producto está contaminado con plomo, afirma Kapoor.

Consejo de seguridad: elige uno de los productos que CR sometió a pruebas.

Por supuesto, incluso con esas precauciones es casi imposible proteger al bebé de toda exposición a sustancias químicas nocivas, afirma Patricia Hunt, PhD, profesora de la Facultad de Biociencias Moleculares de la Universidad Estatal de Washington, en Pullman. “Ahora la contaminación está en todas partes”, afirma.

En última instancia, Payne-Sturges, de la Universidad de Maryland, afirma que deberíamos recurrir a los organismos de salud pública para regular de forma más estricta estas sustancias químicas. “Como individuos, no podemos librarnos de estas exposiciones”, afirma.

