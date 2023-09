Usando atrevidos atuendos, Rosalía posa para la portada de la revista Dazed

Rosalía ha regresado a las redes sociales, pero también a posar como toda una modelo. Ahora lo hizo para el más reciente número de la revista británica Dazed, luciendo su figura en espectaculares fotografías tomadas por Rafael Pavarotti y en las que usa atrevidos atuendos, como un vestido verde cuyas aberturas dejaron ver su ropa interior.

En varias imágenes la cantante española modeló diversos outfits, como un corset estampado, un largo vestido azul y un traje con transparencias y correas. Ella también declaró a esa publicación que “mientras más libre eres, es más fácil decir lo que quieres, ponerlo todo sobre la mesa…eso es parte del acto de crear”.

Luego de terminar su larga relación con Rauw Alejandro y su gira mundial Motomami, Rosalía retomó su cuenta de Instagram y compartió con sus fans una colección de fotografías en las que muestra lo que ha hecho durante el verano. Las imágenes obtuvieron más de tres millones de likes, y reflejan que en cualquier momento la artista podría comenzar a trabajar en su próximo álbum, pues sus vacaciones han terminado. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

