Usando un conjunto deportivo Karol G posa con su coreógrafa en los ensayos para los VMAs de MTV

Este año Karol G se encuentra nominada a varios premios VMA de MTV, y forma parte del elenco estelar de artistas que se presentarán en la ceremonia de entrega, que se llevará a cabo el 12 de septiembre. Ella emocionó a sus fans compartiendo en Instagram fotografías que la muestran usando un conjunto deportivo mientras trabaja en los ensayos para el evento, acompañada de sus bailarines y de su coreógrafa Parris Goebel.

La reguetonera colombiana continúa con su exitosa gira Mañana Será Bonito, y en uno de sus conciertos en el MetLife Stadium la acompañó su gran amigo J Balvin. Ambos posaron para una foto después del show, junto con el representante Iván Alarcón. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Karol también publicó en TikTok un espectacular video que hasta el momento lleva más de 756,000 reproducciones. Ella aparece haciendo una prueba de sonido para uno de sus conciertos, y hasta en esos momentos logra una gran interpretación. @karolg Prueba de Sonido ❤️‍🔥 ♬ sonido original – Karol G

