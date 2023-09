Arranca juicio contra ley en Texas que podría afectar el voto latino el 2024

Seis demandas forman parte de un proceso judicial contra una ley electoral en Texas que podría afectar el voto de hispanos o latinos, según el Brennan Center for Justice.

“Hoy comienza un juicio contra una ley que viola los derechos de los texanos y afecta de manera desproporcionada a las personas no blancas y a los latinos que son ahora el grupo étnico más grande de Texas”, indica un reporte del Brennan.

En 2021, el Senado de Texas aprobó la SB1, la cual impone restricciones a los votantes, por lo que varias organizaciones presentaron demandas por separado contra diversas disposiciones “por violar la primera, la decimocuarta y la decimoquinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

Se agrega que dicha norma también viola la Sección 208 de la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) y el Americans with Disabilities Act.

Las seis demandas en la Corte de Distrito Oeste de Texas, atendida por el juez Xavier Rodríguez, son LUPE v. Texas, LULAC Texas v. Esparza, Houston Area Urban League v. Abbott, Mi Familia Vota v. Abbott, OCA-Greater Houston v. Esparza y United States v. Texas.

La primera demanda está bajo la representación de abogados del Brennan Center for Justice at NYU Law, la Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), Weil, Gotshal & Manges LLP y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.

“La Ley del Senado SB1 restringe el voto e impone serias limitaciones a votantes con poco dominio del inglés para recibir la asistencia a la que tienen derecho según la ley federal”, destaca el Brennan Center. “Esta ley también impone nuevos requisitos de identificación a los votantes de edad avanzada y a los votantes que envían su voto por correo y tienen alguna discapacidad”.

Agrega que la ley limita a los trabajadores electorales para “detener el acoso por parte de los observadores electorales”, aunado a que se disminuyen las opciones para votar, ya que se eliminan espacios estilo “drive-thru” y aquellos abiertos las 24 horas.

La falta de una ley electoral federal actualizada ha permitido que varios estados controlados por republicanos avancen con reformas que restringen la votación.

El Congreso no ha podido avanzar con la Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote), lo que permite a grupos “negacionistas” continuar con proyectos como la ley que ahora enfrenta juicio en Texas.

Varias de las leyes avanzaron tras el ataque el Capitolio el 6 de enero del 2021, debido a las acusaciones infundadas del expresidente Donald Trump de un fraude electoral que no pudo demostrar en tribunales.

Ahora, el exmandatario enfrenta dos procesos judiciales –uno federal y otro en Georgia– por atentar contra la democracia de EE.UU., pero sus acciones provocaron la creación de leyes como la que ahora pretende ser bloqueada en Texas.

