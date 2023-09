Carlos Salcedo habló sobre la convocatoria de Julián Quiñones en la Selección de México

Mucha polémica se ha generado en los últimos días en el entorno de la Selección mexicana con respecto a la convocatoria del naturalizado Julián Quiñones. Por esto el exjugador de la selección Carlos Salcedo salió en defensa del delantero de las Águilas del América.

“Primero, con el tema de Quiñones. Yo recuerdo que en cada proceso ha habido un naturalizado. Yo creo que esta es la parte de derechos que tienen todos. No es un tema digamos, para estar hablando demasiado, hay que verlos en cancha, hay que ver que nos pueden dar, en que nos pueden ayudar o ver cómo motivan a los demás mexicanos”, comentó Salcedo.

Quiñones aún no puede ver acción con el combinado mexicano, debido a que todavía no le llega su carta de naturalización y por eso no puede entrar en la convocatoria oficial. El seleccionador del equipo tricolor, Jaime Lozano, invitó desde el primer dia al jugador colombiano para que ya fuera conociendo al grupo de jugadores y viera que se siente vestir la camiseta verde así sea en entrenamientos.

Otras de las cosas que comentó el exjugador de la Selección mexicana es que la presión que se le pone a los jugadores naturalizados es mayor que los nacidos en México y que esto es algo que ha ocurrido durante mucho tiempo.

“Es una parte importante. Si el jugador mexicano que llegó a la Selección tiene una gran responsabilidad, imagínate este tipo de jugadores. Saben que van a estar en el foco, que van a estar en muchos temas y eso no es una parte fácil”. dijo el defensa central.

Otras de las cosas de las que habló Salcedo fue sobre el nombramiento de Jaime Lozano y cree que el entrenador tendrá mucho éxito en este proceso.

“Bien, lo que más me gusta ahorita de la Selección es todo el complemento que están mostrando los chavos. Creo que hay una buena vibra con el entrenador, yo creo que los ves disfrutando, los ves comprometidos, los ves corriendo, luchando. Hasta los mismos cambios, entran y hacen su trabajo. Ves una Selección bien, un buen conjunto”, expresó Carlos Salcedo.

