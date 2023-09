Futbolista colombiano en “estado crítico” tras sufrir golpiza por festejo de gol que desagradó a rivales

Con tan solo con 22 años, el futbolista colombiano amateur residenciado en México, Ander Jafeth Salas Mejía, se debate entre la vida y la muerte tras quedar en estado crítico luego de sufrir una violenta y despiadada golpiza en el municipio de Texcoco. ¿El motivo? La celebración de un gol que no agradó a sus contrincantes durante un partido entre Vortex y Pirotex.

Joven guajiro agredido brutalmente en México tras anotar un gol: Ander Jafeth Salas, futbolista de La Guajira, se encuentra en estado crítico después de ser víctima de una violenta golpiza en México por celebrar un gol. Mientras tanto, su madre enfrenta… https://t.co/AlB3MWRKbm pic.twitter.com/F70vcQrDHb — Hola Digital (@holadigital_) September 11, 2023

Al parecer, el festejo de una anotación de Mejía fue interpretada de la peor manera por su rivales, quienes reaccionaron con violencia y procedieron a agredirlo físicamente, así lo conformó su madre, Ana Jackeline Salas Mejía, al medio regional El Pilón.

Aunque el hecho ocurrió el pasado miércoles 6 de septiembre, la noticia se masificó en las últimas horas luego de que trascendiera que actualmente el joven se encuentra en estado de coma en un centro hospitalario llamado Santo Niño de Atocha.

De acuerdo con la información, Ander no recibió ningún tipo de ayuda por parte de sus compañeros de equipo luego de ser abordado por un grupo de hasta siete personas, tal y como demuestran las imágenes de un videoaficionado que circula por las redes sociales.

En el audiovisual no se aprecia el festejo del futbolista colombiano residenciado en México, pero sí es visiblemente el momento de la agresión en el que recibe varios puños y hasta patadas.

🔴#Texcoco | Al parecer el joven #AndersonSalas de origen colombiano, anotó un gol, antes de ser agredido por el equipo contrario



Video Especial

https://t.co/3CLZychi3I pic.twitter.com/l6Rond93XY — La Jornada Estado de México (@JornadaEdomex) September 10, 2023

La madre del jugador ha intentado arribar a México para acompañar a su hijo, pero un problema en la documentación le ha impedido emprender el viaje. “Es mi hijo, soy su madre, quien tiene que estar allá con él, soy yo, pero las entidades de acá de Colombia no me dan el permiso especial”, dijo en entrevista con El Pilón.

“Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país”, añadió.

#Internacional | El joven Ander Jafeth Salas sigue hospitalizado y en estado crítico por una brutal golpiza al celebrar un gol. Ana Jackeline Salas, madre del futbolista colombiano, confirmó en Red+ Noticias que su hijo viajó a ese país para buscar el sueño de convertirse en… pic.twitter.com/uiaq2zAkSu— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 11, 2023

“Fue a cumplir un sueño”

Ander Jafeth Salas Mejía comparte lugar de nacimiento con el atacante del Liverpool, Luis Díaz. Ambos son originarios de La Guajira. Al parecer, el joven de 22 años salió de Colombia rumbo a Venezuela para jugar en el Club Ureña, que se encuentra en la frontera de estas naciones hermanas.

Sin embargo, Mejía habría regresado a su país para defender los colores de equipo ‘De pies a cabeza’ de Valledupar. Sus sueños lo llevarían a México haciendo una pequeña escala en los llanos orientales de Colombia. Ahí, recibió la oferta para ir a jugar divisiones juveniles y de ascenso en la nación azteca, donde ha tenido que complementar su pasión con un trabajo en un almacén de ropa.

“Fue a cumplir sus sueños y mire, los sueños donde han quedado. Donde unos jóvenes de malos pensamientos lo agredieron brutalmente”, culminó Ana Jackeline.

