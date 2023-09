Maneras fáciles de ordenar tu hogar

Deshacerte de cosas innecesarias puede hacerte sentir más seguro y feliz. Mira aquí cómo empezar.

By Kevin Loria

¿Sientes a veces (o con frecuencia) que tienes demasiadas posesiones? Si es así, probablemente ya sepas que esos cajones, armarios y pilas de papeles demasiado llenos pueden tener efectos negativos en ti.

Aunque descubrir qué conservar y de qué deshacerse puede ser todo un desafío. “Es difícil tomar decisiones sobre qué debes hacer con todo lo que tienes”, dice Carolyn Caldwell, presidenta del Institute for Challenging Desorganization (ICD por sus siglas en inglés), un grupo de organizadores profesionales sin fines de lucro.

Pero con algunos consejos de profesionales, lograrlo puede parecer mucho más factible. Esto es lo que los expertos en organización y los investigadores del desorden aseguran que podría ayudarte.

Cómo el desorden puede hacerte daño

El desorden puede afectar tu salud física y tu bienestar emocional. Tener una sobrecarga de artículos esparcidos puede, en casos graves, suponer un peligro de tropiezo y provocar lesiones por caídas. También aumenta el riesgo de incendio. Además, los objetos apilados en gran altura pueden ejercer presión sobre los pisos y los artículos húmedos pueden fomentar el crecimiento de moho y hongos.

“El desorden también puede hacer que extravíes medicamentos o facturas importantes”, dice Gail Steketee, doctora, decana y profesora emérita de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Boston. “Es posible que esto conlleve que tengas que comprar reemplazos o pagar cargos por pagos atrasados, lo que supone una pérdida de tiempo y dinero”, afirma Caldwell.

La angustia emocional también puede ser significativa y se asocia con depresión, estrés y menor satisfacción con la vida. Si por el desorden de tu casa te sientes tan avergonzado como para mantener a la gente alejada, “esto puede afectar a las relaciones con otras personas”, expresa Joseph Ferrari, doctor y profesor de psicología en la Universidad DePaul en Chicago.

Empieza lentamente y de forma sencilla

“El hecho de empezar a ocuparte de tus cosas puede proporcionar en ti mismo una sensación de alivio”, expone Lynne Poulton, trabajadora social y organizadora profesional con sede en Ohio. Ten en cuenta que no es necesario tomar decisiones sobre todo lo que tienes a la vez. En cambio, prueba lo siguiente.

Primero deshazte de la basura. Busca algunos elementos realmente innecesarios, como plástico que pueda reciclarse o papeles viejos que puedan triturarse. Elimina de tu hogar cualquier material peligroso, como anticongelante o disolventes. (Comunícate con el departamento ambiental, de salud o de obras públicas de tu comunidad para obtener información sobre cómo hacerlo localmente). “Siente ese impulso de haber hecho algo”, dice Poulton.

Luego elige otros artículos fáciles. En lugar de ocuparte de grandes áreas o reliquias familiares, “da el paso más pequeño que puedas dar donde tengas garantizado el éxito”, comenta Caldwell. Podría ser sólo un cajón de la cocina o un estante del armario. Ya pasarás a posesiones más grandes y más significativas emocionalmente en el futuro.

Pide una mano. Si es posible, pídele a un amigo o familiar que te ayude a tomar decisiones sobre qué tirar a la basura, donar o conservar, como dice Ferrari.

No toques nada. “Recoger los artículos de los que estás considerando deshacerte puede desencadenar recuerdos que desvíen el proceso”, declara Ferrari. Hacer que un amigo o familiar sostenga cada cosa y te lo muestre puede facilitar la toma de decisiones.

Da pasos más grandes

Busca un nuevo hogar para tus cosas. “Al menos algunos de tus artículos superfluos pueden ser útiles para otra persona: otro miembro de la familia o alguien necesitado”, añade Ferrari. Quizás haya una organización a la que te gustaría donarlos, como una que trabaje con familias de refugiados, o la organización sin fines de lucro Habitat for Humanity ReStores (que aceptan electrodomésticos, muebles, bañeras, materiales de construcción y otros artículos para el hogar). Si quieres compartir con personas de tu comunidad, visita grupos como Freecycle Network (consulta freecycle.org o Facebook para encontrar un grupo cercano) y Buy Nothing.

Plantéate contratar a un profesional. Si estás realmente estancado, es posible que desees contratar a un organizador profesional, como aconseja Poulton. (Según HomeAdvisor, normalmente pagarás entre $251 y $812 por este servicio). Pide recomendaciones a otras personas o busca en sitios web como los del ICD y la Asociación Nacional de Profesionales de Productividad y Organización (National Association of Productivity & Organizing Professionals).

Modifica los hábitos de desorden. Piensa en las acciones que realizas y que contribuyen al desorden y que puedes cambiar. Por ejemplo, ¿pasar a otras personas los libros después de leerlos mantendría las estanterías más ordenadas? ¿Comprar un artículo nuevo sólo si te deshaces de otro te ayudaría? ¿O clasificar el correo diariamente para poder tirar las cartas de publicidad de inmediato?

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de agosto de 2023 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.