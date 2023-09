Ritual de luna nueva de septiembre 2023 para manifestar tus metas de fin de año

Todas las lunas nuevas son ideales para practicar nuestros rituales de inicio de ciclos, pero la que ocurrirá próximamente será más especial.

La luna nueva de septiembre 2023 se presenta bajo el signo de Virgo, símbolo de planificación, orden y perfección, y es una de las más relevantes del año debido a que antecede al equinoccio de otoño y a la segunda temporada de eclipses del año.

Por si fuera poco, ocurre el 15 de septiembre, justo cuando acaba Mercurio retrógrado de manera que la fuerza para que todo fluya en un solo sentido será más poderosa.

Esta lunación ofrece una oportunidad única para establecer intenciones y cultivar deseos a medida que nos acercamos al final del año. Con las energías cósmicas en juego durante esta Luna Nueva, puedes trabajar para conectarte y calmarte mientras aprovechas poderosas energías de manifestación, explicó una astróloga del sitio Forever Conscious.

Y reveló un ritual que está específicamente diseñado para manifestar nuestros objetivos con la Luna nueva de Virgo 2023. Se trata de una práctica simple pero potente que te ayudará a conectarte con las energías de este evento celestial y alinear tus intenciones para los próximos meses.

El ritual consiste en tomar una taza de té. Foto: Shutterstock

Ritual para la Luna nueva en Virgo 2023

Las herramientas que necesitaremos son: un incienso, hierbas para preparar un té (por ejemplo rodajas de limón o naranja, hojas de menta, pedacitos de jengibre, etc), una taza con agua caliente, un bolígrafo y papel

Comienza el ritual prendiendo el incienso de tu elección y pásalo por tu cuerpo a manera que el humo “toque” tus extremidades, tronco y cabeza, con la precaución de no acercarlo o podrías quemarte.

Mientras lo haces repite esta oración: “Me amo un poco más cada día. Libero y dejo ir mis tensiones y ansiedades. Hoy, limpio y libero todo lo que me bloquea, me desencadena y me mantiene. No tengo miedo. Soy ligero y abierto. Soy amor. Mi energía está protegida y es clara. Gracias.”

Ahora limpia el ambiente de las energías impuras pasando el incienso prendido por toda la habitación. Ahora di: “Elevo la energía de este espacio, haciendo espacio para el amor, la alegría y la gratitud. Mi espacio está rodeado de amor y luz, y estos ingredientes son bendecidos con lo mismo. Mi espacio está limpio y lleno de energía abundante y pacífica. Gracias”.

Prepara tu taza de té, pero antes de depositar los ingredientes al agua caliente, sostenlos en tus manos para programarlos con una intención. Exprésala en voz alta o en tu mente para transmitirla.

Mientras reposa el té, siéntate en una posición de Flor de Loto para practicar una pequeña meditación. Cierra los ojos, respira profunda y lentamente para alinearte perfectamente con las energías de la Luna Nueva. Esto sirve para aceptar el cambio que vendrá hacia ti.

Después de tu meditación, toma unos sorbos de té. Con cada sorbo siente cómo tu energía se recarga y restaura. Luego, escribe durante unos 15 a 20 minutos tus intenciones comenzando por estas frases:

“Durante los próximos cuatro meses, deseo cultivar…”

“Mi enfoque en el futuro es…”

“Mi visión para lo que queda de 2023 es…”

“Puedo crear más facilidad al…”

Después de completar cada frase (escribe cuántas intenciones tengas por cumplir) reflexiona sobre los conocimientos que hayas adquirido. Termina tu té para concluir el ritual.

Si no deseas terminar el té, puedes verter el agua afuera como ofrenda a la naturaleza. Para una opción sostenible, devuelva los ingredientes del té a la Tierra enterrándolos o convirtiéndolos en abono.

