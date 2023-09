Ariana Grande se hartó del Bótox y de los ‘fillers’. Contó todo para Vogue

Ariana Grande, la talentosa cantante que pasó de ser una estrella de Nickelodeon a convertirse en un ícono del pop, ha compartido abiertamente su experiencia con el uso de rellenos y Bótox en una entrevista reciente con Vogue.

Ariana Grande. Foto: Getty Images.

En la misma, Ariana Grande narró cómo ha cambiado su relación con los retoques de belleza, en especial el Bótox y los rellenos, llamados en inglés ‘fillers’ y el porqué dejó de inyectárselos en el rostro en 2018. mucho antes de que cumpliera los 30 años.

La intérprete de “The Light is Coming” comenzó diciendo que su relación con la belleza se vio influenciada significativamente por su temprano debut en la industria del entretenimiento como una estrella infantil. La exposición constante a las opiniones de los demás sobre su apariencia la hizo vulnerable a críticas y comentarios.

Ariana admitió que, a lo largo de los años, utilizó el maquillaje y procedimientos como rellenos de labios y Bótox como una especie de máscara para ocultar su verdadero yo.

“Cuando tienes 17 años, todavía no lo sabes. Yo, a lo largo de los años, usé maquillaje como disfraz o como algo para esconderme. Más y más cabello, cuanto más grueso es el delineador de ojos, lo que sea, y eso puede ser tan hermoso a veces, y todavía lo amo y lo aprecio, pero creo que a medida que envejezco, ya no me encanta. Siendo la intención detrás de esto ya. Pienso que es una autoexpresión ahora y que acentúa lo que hay aquí. Nuestra relación con la belleza es muy personal”, fue parte de lo que dijo Ariana Grande para Vogue.

Cuándo paró Ariana Grande de inyectarse Bótox

En 2018 todo cambió para Ariana Grande. Ella tomó la decisión valiente de dejar de utilizar estos procedimientos, sintiendo que se estaba escondiendo detrás de ellos. Afirma, que esta elección no fue fácil para ella. Incluso se percibe que casi llora durante la entrevista con Vogue.

“Transparencia total: como persona de belleza, al igual que mis labios, he tenido un montón de relleno de labios a lo largo de los años y botox. Dejé de hacerlo en 2018 porque sentía que era demasiado. Tenía ganas de esconderme, ¿sabes? No esperaba emocionarme”, agregó muy conmovida.

Ariana ha comenzado a ver la belleza como una forma de autoexpresión y una manera de acentuar lo que realmente es en lugar de ocultarlo. Ella enfatizó que la relación de cada persona con la belleza es personal y que apoya cualquier elección que haga sentir bella a una persona, incluso si esto implica Bótox y ‘fillers’.

Ariana Grande ahora está orgullosa de envejecer

Ariana también habló sobre su deseo de ver las líneas de la sonrisa y las líneas de la risa en su rostro a medida que envejece, considerándolas hermosas. Si bien no descarta la posibilidad de un procedimiento cosmético en el futuro, enfatiza la importancia de discutir abiertamente estos temas relacionados con la belleza y de compartir opiniones y experiencias.

La historia de Ariana Grande con los rellenos y el Bótox es un ejemplo de cómo una celebridad puede ser transparente sobre su relación con la belleza y cómo esta puede evolucionar con el tiempo. Su decisión de dejar atrás estos procedimientos en busca de una belleza auténtica y una mayor belleza natural es un mensaje poderoso para todos.

Sigue leyendo:

·Ariana Grande rinde homenaje a Mac Miller en el 10º aniversario de “Yours Truly”

·Demi Lovato y Ariana Grande terminan su relación laboral con el manager Scooter Braun

·Disney prepara el live-action de ‘Hércules’ con Ariana Grande

·Ariana Grande ya habría superado a Dalton Gomez y se rumora que tiene nueva conquista

·Ariana Grande se separa de Dalton Gomez, tras dos años de matrimonio