Ariana Grande rinde homenaje a Mac Miller en el 10º aniversario de “Yours Truly”

Ariana Grande conmemoró el décimo aniversario de su álbum debut, “Yours Truly”, rindiendo homenaje a Mac Miller.

En 2013, ambos cantantes colaboraron en el remix de la canción “The Way”, donde no solo se unieron musicalmente, sino que también iniciaron una relación personal que mantuvieron en privado. ¡No fue hasta 2017 que Ariana Grande invitó a Miller al concierto “One Love Manchester”, donde interpretaron juntos “The Way” y “Dang!” y compartieron un beso en el escenario frente a miles de espectadores.

Sin embargo, en mayo de 2018, Ariana confirmó a través de sus redes sociales que había terminado su relación con Mac Miller. En una historia de Instagram, escribió: “Este es uno de mis mejores amigos en todo el mundo y una de mis personas favoritas del planeta. Lo respeto y lo adoro sin cesar, y estoy agradecida de tenerlo en mi vida en cualquier forma, en todo momento, independientemente de cómo cambie nuestra relación o de lo que el universo depare para cada uno de nosotros”.

Uno de los factores que contribuyó a la ruptura de la pareja fue el consumo de sustancias ilícitas por parte del rapero, lo cual, meses después de su separación de Ariana Grande, terminaría cobrándose su vida.

Este fue, sin duda, un momento muy difícil en la vida de la joven artista, quien desde entonces no volvió a interpretar “The Way”. No obstante, seis años después de la muerte de Miller, Ariana ha decidido rendirle un emotivo homenaje a través de una edición de lujo de su primer álbum.

Esta edición especial incluye fascinantes versiones en vivo de algunas de las canciones más emblemáticas del álbum original. La que ha llamado más la atención de los fanáticos es la nueva versión en vivo de ‘The Way’, ahora titulada “Live from London”, que constituye un emotivo tributo al rapero.

Ariana Grande platica todo sobre el ‘bullying’ que recibió por la portada de su disco ‘Yours Truly’

Los temas incluidos en ‘Yours Truly Deluxe’, específicamente ‘Honeymoon Avenue’ y ‘Daydreamin Live’, marcaron los primeros pasos de Ariana Grande en la industria musical. Con motivo del décimo aniversario de este proyecto, la cantante expresó su gratitud de la siguiente manera: “Hoy celebramos el décimo aniversario de un proyecto que cambió mi vida. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón por escucharme y por crecer conmigo a lo largo de este viaje”. Además, anticipó que continuará compartiendo más contenido en los días siguientes.

Sin embargo, en un reciente ‘preguntas y respuestas de TikTok’, Ariana reveló que inicialmente había considerado otra imagen para la portada de ‘Yours Truly’, pero se vio influenciada por la opinión de sus seguidores y optó por cambiarla.

La imagen original la mostraba sentada sobre una alfombra de pétalos con un fondo rosa detrás de ella. Ariana comentó sobre esta opción: “Al principio no me gustaba mucho, pero al final decidí cambiarla debido a las opiniones de los fans”.

También compartió que la versión final de la portada, en blanco y negro, fue una elección más acertada, aunque los comentarios de los seguidores aún la afectan profundamente: “En realidad, tenían razón, pero no siempre lo están. He estado lidiando con el acoso durante la última década, y eso me ha afectado en gran medida. Muchos de esos comentarios me han herido y me han llevado a cuestionar todas mis decisiones desde entonces”.

Este tema ha llevado a muchos de sus seguidores a reflexionar sobre el impacto de los ‘haters’ y cómo pueden afectar la salud mental de las personas famosas, que al final del día, son seres humanos como todos nosotros. Recientemente, Ariana también se ha pronunciado sobre las críticas hacia su cuerpo, lo que nos lleva a entender que enfrentar el juicio constante del público no es en absoluto sencillo.

Plantea Ariana Grande convertirse su propia agente

En las últimas semanas, Ariana Grande cortó lazos con su agente, Scooter Braun, y su empresa, HYBE. Además, dejó de seguir al conocido miembro de la industria musical en redes sociales. Ahora, se encuentra en búsqueda de una nueva compañía o está considerando tomar el control de su carrera por sí misma.

Una fuente cercana a la cantante de 30 años confirmó a Variety que Ariana Grande se ha reunido con al menos una importante compañía, pero su decisión parece inclinarse hacia la creación de su propio equipo, con su madre, Joan, ocupando un rol de confianza. Este enfoque es similar al que utiliza Taylor Swift y representa un cambio significativo en la industria, donde las estrellas gestionan sus carreras directamente para evitar que los representantes se beneficien económicamente de su música.

En este modelo, el personal administrativo recibe un salario fijo en lugar de trabajar a comisión, lo que resulta atractivo para las estrellas a medida que sus fuentes de ingresos crecen y se diversifican. Sin embargo, Ariana Grande aún no ha tomado una decisión definitiva.

Actualmente, se está tomando su tiempo para decidir su próximo paso, ya que acaba de concluir el rodaje de su primer papel protagónico en la película musical “Wicked”, una adaptación ambientada en el universo de “El Mago de Oz”, programada para su lanzamiento aproximadamente en noviembre de 2024.

