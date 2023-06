Ariana Grande cumplió 30 años y tiene más de 90 millones de seguidores en Spotify

Ariana Grande celebró su cumpleaños 30 y se ha convertido en una de las cantantes más escuchas en el mundo, ya que cuenta con más 70 millones de oyentes mensuales y más de 90 millones de seguidores en Spotify View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande)

Grande ha recibido múltiples premios a lo largo de su carrera como cantante, entre ellos, dos premios Grammy, un premio Brit, un premio Bambi, dos premios Billboard Music, tres premios American Music, nueve premios MTV Video Music y 30 récords mundiales de Guinness.

Con tan solo 15 años, Ariana comenzó su carrera musical en Broadway, específicamente en “13”, pero la fama llegó cuando le dio vida a “Cat Valentine” en la serie de televisión de Nickelodeon “Victorious”, entre el 2010 y 2013, y en “Sam & Cat”, entre 2013 y 2014.

En el 2011, Grande firmó contrato con Republic Records. Lanzó su primer álbum dos años después, “Yours Truly”, el cual encabezó la lista Billboard 200 de Estados Unidos, mientras que su primer sencillo, “The Way”, alcanzó los diez primeros puestos de la lista Billboard Hot 100.

Sus álbumes “My Everything” y “Dangerous Woman” fueron éxitos internacionales con sencillos como “Problem”, “Break Free” y “Bang Bang”.

Un atentando marcó su carrera

Momentos después de que la cantante Ariana Grande terminara su concierto del 22 de mayo de 2017 en el Manchester Arena, un atacante suicida detonó una explosión en el lugar, matando a 22 asistentes al concierto e hiriendo a 116 más.

ISIS se atribuyó la responsabilidad de lo que fue el acto de terrorismo más mortífero en Gran Bretaña desde los atentados con bomba en el metro de Londres en 2005.

Una escena de diversión juvenil se convirtió en pánico y violencia cuando la metralla y el fuego atravesaron a la multitud que salía de la salida más concurrida de la Arena. Testigos dijeron que escucharon una explosión y vieron un destello de luz. Algunos fueron derribados por la explosión, mientras que otros lucharon por ponerse a salvo en el caos.

Padres, familiares y amigos desesperados comenzaron lo que sería una búsqueda de horas de sus hijos y de aquellos de quienes habían sido separados cuando comenzó la carrera por la seguridad.

Otros acudieron a las redes sociales con fotos de sus seres queridos, usando #manchesterarena para preguntar si alguno de ellos había sido visto con vida después de la explosión. Se realizaron más de 240 llamadas de emergencia; 60 ambulancias y 400 policías ayudaron en la búsqueda.

La víctima más joven era Saffie Roussos, nativa de Lancashire, de 8 años.

Más tarde se reveló que el atacante era Salman Abedi, de 22 años, un nativo de Manchester de ascendencia libia que los investigadores creen que se radicalizó después de pasar un tiempo en Libia en 2011.

Aunque era conocido por los servicios de seguridad británicos, no era parte de ningún activo de las investigaciones terrorista en el momento del atentado. La evidencia muestra que otros, incluido el hermano de Abedi, estaban al tanto de sus planes y pueden haber ayudado a llevarlos a cabo.

Justo después del ataque, Grande tuiteó: “desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, no tengo palabras.” Once días después, regresó a Manchester y visitó a los fanáticos heridos y las familias de las víctimas.

Seguir leyendo: