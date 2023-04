Ariana Grande publica un video en respuesta a los que criticaron su cuerpo

Ariana Grande trabaja actualmente en la película de corte musical “Wicked”, y hace algunos días acudió junto con la actriz Cynthia Erivo a un concierto de Jeff Goldblum (con ambos comparte créditos en la cinta). Sin embargo, al darse a conocer fotografías al termino del evento surgieron múltiples comentarios en los que criticaban el cuerpo de la cantante, señalando que ésta lucía demasiado delgada.

Ariana Grande acudió con Cynthia Erivo al concierto de Jeff Goldblum en el Groucho Club en Londres, pero fue criticada en redes sociales por cómo lucía en esta imagen. (Foto: Grosby)

Debido a ello (y en una acción inusual de la cantante en redes sociales) Grande recurrió a su cuenta de TikTok para publicar un video en el que enfrentó a sus detractores: “No hago esto con frecuencia. No me gusta. No soy buena en esto. Pero sólo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo, ser vista y que se le preste tanta atención…Creo que deberíamos ser más amables al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea. Saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, no sexy, yo no… Simplemente no deberíamos. Realmente deberíamos trabajar para no seguir haciendo eso”.

Ariana recalcó que ha pasado por situaciones difíciles en su vida, pero que ahora se encuentra muy bien, por lo que promovió en su mensaje la aceptación: “Hay muchos tipos de belleza, hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Sé personalmente que el cuerpo con el que han estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. (En aquel tiempo) tomaba muchos antidepresivos y comía mal, estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la forma que ustedes consideran “saludable”. Pero eso, de hecho, no era saludable. Sé que no debería tener que explicar eso, pero siento que tal vez algo bueno puede salir al tener aquí una apertura y algún tipo de vulnerabilidad”.

Sigue leyendo: