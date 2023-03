Jeff Goldblum se une al elenco de la película “Wicked”, en la que actúa con Ariana Grande

El actor Jeff Goldblum lleva uno de los papeles principales en la película “Wicked”, basada en la exitosa obra de teatro musical de Broadway y cuyo argumento es una precuela de la película “The wizard of Oz”.

Durante una entrevista en el programa de televisión de Jimmy Kimmel (al que acudió como invitado musical) Goldblum se mostró emocionado por este nuevo trabajo, y todo comenzó al sacar al tema que llevaba a sus hijos al set de la película: “Tú sabes, la gente me detiene y me preguntan: “¿Qué haces? Llevo a mis hijos al set de “Wicked”, y bueno, se supone que no debería de hablar sobre esto, pero como ha sido mencionado…“The wizard of Oz” es uno de mis filmes favoritos…deberías de ver a las brujas (en la película), Cynthia Erivo y Ariana Grande, son muy buenas”.

La película “Wicked” es una superproducción que se dividirá en dos partes para su estreno: la primera se lanzará el 27 de noviembre de 2024 y la segunda llegará a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre de 2025. A la par de su trabajo como actor Jeff tiene también una carrera musical, y actualmente promociona el EP Plays well with others, con la orquesta de Mildred Snitzer y que salió a la venta el 24 de marzo.

