Videos de Ariana Grande en la serie “Victorious” generan polémica, provocando que los fans critiquen a la compañía Nickelodeon

La compañía de entretenimiento infantil Nickelodeon ha sido acusada de sexualizar a la actriz y cantante Ariana Grande cuando era adolescente. Ella saltó a la fama a una edad temprana gracias a su papel de Cat Valentine en la exitosa serie de televisión “Victorious” en 2010. Además, es famosa por su paso al spin-off “Sam & Cat”, junto a Jennette McCurdy, quien a su vez logró fama internacional por la producción “iCarly” en 2013.

Sin embargo, después de que se publicaran las memorias de McCurdy el pasado 9 de agosto -en las que habla de la supuesta explotación de la que fue víctima durante su estancia en la cadena por parte de alguien a quien se refiera como “El Creador”- los usuarios de las redes sociales se han preguntado si Ariana Grande corrió con la misma suerte. El usuario de Twitter @veronasfilms compartió una serie de sugerentes clips de la joven de 29 años en el papel de Cat, en la serie de Nickelodeon, la cual fue escrita y dirigida por Dan Schneider.

En los videos, se le puede ver metiéndose los dedos en la boca en un momento dado mientras intentaba “exprimir una papa”.También fue filmada intentando meter un dedo del pie en la boca en un sketch, antes de recostarse en una cama y verter agua sobre sí misma. Ariana tenía 16 años en el momento del rodaje. “Todo el mundo sigue incluyendo a Ariana Grande en el drama de Jennette y no sé por qué. No olvidemos que Ariana es una víctima de la asquerosidad de Dan Schneider”, decía la publicación. “Por eso ya no habla del papel de Cat Valentine. La sexualizaron e infantilizaron”, añadió.

Cabe destacar que Grande no se ha pronunciado en contra de Schneider, incluso participó en el décimo aniversario de “Sam & Cat” en 2020. Hace unos días McCurdy hizo el lanzamiento oficial de su libro de memorias “I’m glad my mom died”, en el que afirma que fue sexualizada cuando era niña. La ex actriz detalla su relación abusiva con su madre, así como su experiencia como actriz de Nickelodeon. Si bien no menciona a Schneider por su nombre, sí se refiere a alguien como “El Creador”, cuando afirma que le suministraban alcohol cuando era menor de edad y que la obligaron a volver a rodar su primer beso en pantalla varias veces en otra ocasión. La actriz de “iCarly” dice que “El Creador” también le dio un masaje en los hombros en contra de sus deseos, y que estaba “aterrorizada de ser vista como un ser sexual” durante su tiempo en el ojo público.

Schneider creó “Victorious”, “iCarly”, “Sam & Cat” y una serie de programas para Nickelodeon antes de dejar la compañía en 2018. Anteriormente negó las acusaciones de que “sexualizaba” a los niños actores en sus programas en una entrevista de 2021 con el New York Times, tachando las afirmaciones de “ridículas”.

“No tendría la amistad tan larga y la lealtad continua de tantas personas de renombre si hubiera maltratado a mis actores de cualquier edad, especialmente a los menores”, dijo Schneider a la publicación. “Estoy dispuesto a defender las cosas creativas en las que creo. La comedia era totalmente inocente”, sentenció.

