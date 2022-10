Ariana Grande regresa a Instagram con una probadita de lo que se vive en el rodaje de ‘Wicked’

La cantante estadounidense Ariana Grande se ha mantenido alejada de los escenarios por una larga temporada; no obstante, la famosa se encuentra preparando su regreso por todo lo alto y de la mano de una de las historias más queridas por el público: Wicked.

Y es que la intérprete de grandes éxitos como “God is a Woman” y “Thank u, next” recurrió a su cuenta de Instagram luego de estar ausente por más de un mes para compartir un vistazo de lo que se vive en los ensayos para el rodaje de la película.

Fue a través de un carrusel de imágenes que Ariana Grande puso al día a sus más de 330 millones de seguidores sobre lo que ocurre detrás de escena para poder llevar a la pantalla grande la historia de “Gilda”.

En la serie de fotos y videos se ve a la famosa conviviendo junto a la actriz Cynthia Erivo, con quien compartirá créditos en la historia no contada de las Brujas de Oz. Ariana Grande y Erivo lucen zapatillas de ballet mientras posan frente al espejo.

Además, la ex estrella de Nickelodeon compartió momentos inéditos, como por ejemplo: una fotografía en compañía del coreógrafo Will Loftis, quien también forma parte del elenco y la imagen de un tapete, en donde se puede leer: “The Witch Is In”.

Si bien aún no se han revelado muchos detalles, se sabe que la cinta ‘Wicked’ llegará a las pantallas de los cines en 2024 y su elenco principal está conformado por Ariana Grande como “Gilda”, en tanto que Cynthia Erivo será la “Bruja del Oeste”.

