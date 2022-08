Ariana Grande al natural: se muestra sin su icónico peinado y maquillaje

Ariana Grande ha cautivado al público con su talento al cantar y sus icónicos looks que la han llevado a convertirse en todo un ícono de la moda. No obstante, recientemente sorprendió al mostrarse al natural: sin maquillaje y sin el característico peinado que la llevó a la fama. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue desde su perfil de Instagram que la intérprete de “7 Rings” compartió un inesperado video en el que no solo dio la noticia de su nueva línea de cuidado corporal, también dejó al descubierto su cabello rizado y piel perfecta.

Y es que Ariana Grande finalmente reveló al mundo su más reciente proyecto, una nueva línea de productos que tienen como finalidad mejorar el aspecto de la piel a través ingredientes limpios, veganos y de origen sostenible.

“Después de más de siete años creando fragancias, estoy más que emocionada de anunciar que hoy por fin hemos lanzado nuestra primera colección corporal completa”, detalló en su publicación de Instagram.

Dentro del video promocional, la ex estrella de Nickelodeon expuso su interés por mostrar una belleza lejos de los filtros. Por esta razón, lució con orgullo el rostro recién lavado y muy hidratado mientras su melena oscura y rizada descansa remplazó su conocida “cola de caballo”.

“Estoy muy emocionada y orgullosa de este paso y de todo lo que hemos creado hasta ahora. Nunca me cansaré cuando la gente me diga que le encantan nuestras fragancias o cuando las huelo en alguien y me diga ‘¡gracias, es tuyo!’ 🙂 es un honor crear cosas y luego ver que las disfrutan”, finalizó la famosa.

Con este nuevo lanzamiento, Ariana Grande suma una línea más a su imperio de productos de belleza “R.E.M. Beauty”, que arrancó en el 2021 y que se mantiene como uno de los más populares entre los amantes del maquillaje.

