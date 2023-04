Ariana Grande comparte una foto que la muestra caracterizada como su personaje en la cinta “Wicked”

Aunque la película “Wicked” está en pleno rodaje, los fans de Ariana Grande -la protagonista- han expresado en las redes sociales lo mucho que desean ver el filme basado en la exitosa obra de Broadway. Y ahora la cantante publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que la muestra caracterizada como su personaje de “Glinda”, con un largo vestido de color rosa y subiendo unas escaleras. La imagen ha obtenido más de dos millones de likes.

La película es dirigida por Jon M. Chu y estará dividida en dos partes; la primera se estrenará en Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024. En el reparto principal también destacan Jeff Goldblum, Michelle Yeoh y Cynthia Erivo; esta útima, quien interpreta el personaje de “Elphaba”, se ha hecho gran amiga de Ariana, quien también publicó fotos en blanco y negro en las que ambas aparecen durante los ensayos y los descansos del rodaje. View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande)

Ariana Grande también complementó una fotografía que la muestra fuera de los estudios de filmación con un largo mensaje en el que expresa su satisfacción de formar parte de ese proyecto. “Saboreando cada milisegundo…Estoy tan agradecida, no sé qué hacer o qué decir…sentir tanto amor a mi alrededor…ser guiada por el director más brillante…las palabras no son suficientes, pero supongo que sólo quería intentar compartirles un poco. No quiero que termine. Espero que esto no sea un sueño -porque estoy intentando estar presente-, pero se siente como uno. Feliz medio camino al más hermoso equipo”. View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande)

