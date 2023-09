Descubierta en un sitio web pornográfico, aspirante a un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia, se niega a renunciar

Después de que se descubrieron videos de Susanna Gibson sosteniendo relaciones sexuales con su esposo en un sitio web pornográfico, donde solicitaba dinero a los usuarios a cambio de realizar actos específicos, la aspirante a un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia se niega a retirarse de la contienda electoral y argumenta ser objeto de una campaña de desprestigio ejecutada por sus rivales políticos.

El lunes, el diario Washington Post reveló el hallazgo de algunos videos donde la aspirante demócrata, quien se postula para un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia, en un distrito en las afueras de Richmond, aparece en línea teniendo sexo con su esposo.

Al respecto, la enfermera de 40 años y madre de dos hijos, señaló que los republicanos están tratando de “silenciar a las mujeres” y por ello buscan sacarla de la contienda electoral que tendrá lugar en noviembre.

“No me intimidará ni me silenciará. Mis oponentes políticos y sus aliados republicanos han demostrado que están dispuestos a cometer un delito sexual para atacarme a mí y a mi familia porque no hay línea que no cruzarán para silenciar a las mujeres cuando hablan”, expresó.

Susanna Gibson considera que haber compartido sus videos sin su consentimiento representa una violación a su privacidad. (ANDREI PUNGOVSCHI/AFP vía Getty Images)

Cabe señalar que el resultado de los comicios donde participa Gibson podría definir el poder en la Asamblea General de Virginia.

Y es que mientras los demócratas controlan el Senado por un margen de cuatro votos; los republicanos dominan la Cámara de Delegados por la misma cantidad, pero el interés de ambos partidos es que prevalecen cuatro escaños vacantes.

En este sentido, Susanna Gibson ganó una primaria demócrata en junio y compite contra el empresario republicano David Owen en uno de los distritos más reñidos de Virginia.

Por ello, se niega a retirarse de las elecciones e incluso presentó una demanda en contra de los responsables de quien argumenta trata de destrozar su imagen.

“Aquí ha ocurrido un acto criminal, y es la difusión de pornografía de venganza por parte de un agente republicano!, indicó Daniel P. Watkins, abogado de la aspirante demócrata.

Y es que más de una docena de videos publicados con el nombre de usuario de Susanna Gibson fueron archivados en Chaturbate, una plataforma que dice tomar su nombre del “acto de masturbarse mientras se chatea en línea”, y cuyos vídeos se retransmiten en directo.

Sigue leyendo: