Halloween ya espanta en el sur de California

Mientras el verano llega a su fin, los fans de la temporada de espantos están listos para celebrar su fiesta favorita: Halloween. Esta fecha, cuyos festejos solían comenzar a finales de septiembre, ahora se ha adelantado al inicio de septiembre en muchos de los parques temáticos del sur de California. Tan pronto como en esta semana, empiezan las celebraciones a los fantasmas, las brujas y otros seres de terror en parques como Universal Studios y Magic Mountain.

Esta es una lista de lo que los visitantes pueden esperar en los parques temáticos más populares de la región. Como cada año, estos sitios se esmeran en presentar las casas encantadas y laberintos más novedosos y terroríficos, así como los monstruos más horrendos y repulsivos. Pero no todo es para adultos; parques como Disneyland, Magic Mountain y Legoland ofrecen versiones de Halloween más amigables y aptas para toda la familia. Es decir, hay para todos los gustos y todas las edades.

Halloween en el lugar más feliz del mundo

Los festejos de octubre en el parque temático más popular del mundo, Disneyland, ya iniciaron. Halloween Time y Plaza de la Familia, en Disneyland y en Disney California Adventure, respectivamente, incluyen no solo entretenimiento y decoración exclusivo de esta temporada, sino comida, bebidas y recuerdos que solo están disponibles en estas fechas. Entre los favoritos de los visitantes, no podrá faltar la presencia de Mickey y sus amigos, que estarán estrenando nuevo look para esta fiesta.

El imperdible Halloween Time es una celebración para todas las edades. Regresa la Haunted Mansion Holiday, co su clásica casa de jengibre y su espectáculo nocturno de proyecciones Halloween Screams. Mientras tanto en Disney California Adventure, en Radiator Screams, los habitantes de Cars Land estarán ataviados con galas espantosas. Por su parte, en el Avengers Campus, Guardians of the Galaxy–Mission: BREAKOUT! se transforma por la noche en Guardians of the Galaxy–Monsters After Dark.

En Plaza de la Familia, por su parte, se puede vivir una de las experiencias culturales más significativas de estos parques. Los festejos están inspirados en el Día de los Muertos, y hay actividades manuales para los niños, música de mariachi y A Musical Celebration of Coco, un show musical inspirado en el filme de Pixar, Coco. Además, en el mismo Disney California Adventure, ya abrió sus puertas la nueva atracción San Fransokyo Square, donde Baymax y Hiro esperan a los visitantes.

Halloween Time termina el 31 de octubre; Plaza de la Familia el 2 de noviembre. Informes disneyland.disney.go.com.

Foto: Richard Harbaugh/Disneyland Resort

50 años de Scary Farm

El parque Knott’s Berry Farm está de manteles largos con la celebración del medio siglo de existencia de su popularísimo Scary Farm, que comenzó en 1973 como un evento de tres días titulado Halloween Haunt. Actualmente, su legión de seguidores es una de las más fieles de esta terrorífica celebración.

Para festejar, el parque agregó tres laberintos espeluznantes, para un total de diez; además cuenta con cinco zonas de espanto y cuatro shows de esos que erizan la piel. Algo de lo nuevo de este año son los laberintos Cinema Slasher, The Chilling Chambers y Room 13. Una de las zonas de espanto es The Gauntlet y Dr. Cleaver Returns es uno de los shows de estreno. Y para deleite de los fans, y como parte de las celebraciones, regresa este año el show The Hanging: Uncancelled, que por años fue un clásico de esta temporada en el parque. Las calles de Ghost Town, como cada año, se llenará de payasos locos, monstruos horrendos y zombies sangrantes.

Del 21 de septiembre al 31 de octubre. Informes knottsscaryfarm.com.

Horror en SeaWorld

El parque acuático SeaWorld en San Diego celebra tres años de Howl-O-Scream, que en esta ocasión incluye una casa encantada con efectos en tercera dimensión y tres más espantosamente rediseñadas. Además hay cinco zonas de espanto distribuidas en el parque, como un mercado de carne rancia, un cementerio encantado y sirenas que roban almas. Atracciones como Emperor, Electric Eel y Arctic Rescue estarán funcionando.

Una de las novedades de este año es el Circus of the Damned, una experiencia inmersiva con elementos en tercera dimensión que se ve a través de lentes especiales para ver en 3D. En las zonas de espanto, los visitantes pueden esperar encuentros con muñecas espantosas y muñecos de peluche siniestros en Deadly Toys, demonios vivos en The Graveyard, carniceros asesinos en el Simon’s Meat Market y paseantes trastornados en el Carnival of Chaos.

Del 29 de septiembre al 31 de octubre. Informes seaworld.com/san-diego.

Ladrillos de miedo en Legoland

Mientras lee esta nota, lo más seguro es que los demonios y duendes estén alistando sus no tan espantosos atuendos para el Brick-or-Treat! de Legoland, en Carlsbad. En unos cuantos días, el parque temático estará transformado en un lugar lleno de estaciones de dulces, algunos shows nuevos, música y un personaje nunca antes visto.

La Monster Party comienza desde el momento en que los visitantes ponen un pie en el parque. Los personajes monstruos de Lego estarán ahí para dar la bienvenida, entre ellos Spider Lady, quien es nueva en esta fiesta. De ahí continúan seis zonas de fiesta, entre ellas Monster Party Zone, Happy Harvest y Wicked Street Way. Algo de lo nuevo es nuevo es la comedia Once Upon a Brick-The Tale of the Wolf Guy y Wacky Witch Trail, una experiencia con un camino encantado con brujas y montones de dulces. Otros clásicos como el show Zombie Cheer Crew y la película The Great Monster Chase 4D continúan. La fiesta incluye shows de música en vivo y actividades manuales.

A partir del 16 de septiembre; continúa en días selectos hasta el 29 de octubre. Informes legoland.com.

Miedo de película en Universal Studios

Ningún parque temático ha puesto tanto empeño en destacar las leyendas y personajes de terror latinoamericanos como Universal Studios en las Horror Nights. Luego del éxito de La Llorona en años pasados, el parque está apostando por más de estos monstruos para usarlos como tema de sus terroríficos laberintos. En esta edición regresa el Tlahuelpuchi, una criatura con raíces indígenas popular en Tlaxcala, México, que podrá encontrarse en la casa embrujada The Monsters of Latin America. Ahí mismo se podrá ver a la Lechuza y al Silbón, que debutan en este evento.

John Murphy (en la foto), director creativo y productor ejecutivo de las Horror Nights, es el genio detrás de todo esto. Explicó a este diario que Tlahuelpuchi es una bruja vampiresa que vive de la sangre de sus víctimas, mientras que la Lechuza es una criatura que se convierte en pájaro y con su voz que finge como de niño captura a sus víctimas. El tercero es el Silbón, un monstruo de Colombia y Venezuela que asesinó a su padre y ahora carga un costal con sus huesos a sus espaldas. El laberinto es una pulquería, una especie de cantina mexicana. Y por supuesto, con ellos estarán los monstruos que habitan en ocho laberintos inspirados en películas de terror, entre ellos los nuevos Evil Dead Rise y The Exorcist: Believer.

En días selectos del 7 de septiembre al 31 de octubre. Informes universalstudioshollywood.com.

30 años de espanto en Magic Mountain

Otro parque que también está de manteles largos es Six Flags Magic Mountain, que celebra tres décadas de Fright Fest con dos casas encantadas nuevas, personajes nuevos de terror y la expansión de una de las áreas de miedo más populares del parque. Y como ya es tradición en el parque, algunas de las montañas rusas operarán con las luces apagadas.

Algo de lo más relevante de la celebración será The Conjuring, una casa inspirada en el filme del mismo nombre; Saw X, un juego inspirado en el próximo estreno del filme Saw X; Condemned House Party, una casa embrujada que regresa y que está basada en el evento Scream Break, y City Under Siege, una ciudad donde los payasos se apoderan de una de las áreas más terroríficas del parque. Y para los niños pequeños Kids Boo Fest ofrece una variedad de actividades para toda la familia durante el día, como trick-or-treat, dos laberintos pequeños con duendes duendes en cada esquina y un paseo en el tren con decoración de espanto.

En días selectos del 8 de septiembre al 31 de octubre. Informes sixflags.com.