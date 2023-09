iPhone 15 y iPhone 15 Pro Max: los topes de gama de Apple sorprenden con estas 5 características

La espera de los fanáticos de Apple para conocer los nuevos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max ha llegado a su fin. Este martes fueron presentados los topes de gama de Apple que vienen recargados con nuevas funciones y características que serán del deleite de los usuarios.

A continuación te contamos cuáles son las novedades de estos nuevos equipos:

Diseño de Titanio de Grado 5: Robustez y Elegancia

iPhone 15 Pro Max | Foto: Apple

El iPhone 15 Pro y el 15 Pro Max presentan un diseño de titanio de grado 5, el mismo material utilizado por la NASA en sus misiones espaciales. Esta elección no solo garantiza una resistencia sin precedentes, sino que también añade un toque de elegancia al dispositivo. Además, la parte interna está hecha completamente de aluminio reciclado, demostrando el compromiso de Apple con la sostenibilidad.

Estos nuevos modelos Pro son los más livianos y delgados que Apple ha lanzado hasta la fecha, lo que los hace cómodos de sostener y llevar a cualquier parte.

Pantallas resistentes e impactantes

Las pantallas son otro punto destacado: el iPhone 15 Pro cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas, mientras que el 15 Pro Max tiene una impresionante pantalla de 6.7 pulgadas. Ambas ofrecen una calidad de imagen sobresaliente.

Ambos modelos cuentan con la protección Ceramic Shield en sus pantallas, ofreciendo una resistencia excepcional contra caídas y golpes accidentales. Esta característica garantiza que tu inversión esté protegida.

Apple ofrece una variedad de opciones de color para que puedas personalizar tu iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, incluyendo negro titanio, blanco titanio, azul titanio y el color natural del titanio.

El iPhone 15 Pro elimina el botón de control de sonido, introduciendo en su lugar un botón de acción personalizable. Ahora puedes iniciar o detener una amplia variedad de funciones con un solo toque.

Además, el modo Stand By se activa automáticamente al colocar el dispositivo en posición horizontal durante la carga, aprovechando la funcionalidad Always on Display para proporcionar información útil al usuario.

Procesador y conectividad

iPhone 15 Pro Max | Foto: Apple

Estos dispositivos están impulsados por el nuevo chip A 17 Pro de Apple, el primer chip de la marca con tecnología de 3 nanómetros. Ofrece un rendimiento un 10% más rápido que la versión anterior y un Neural Engine el doble de rápido, lo que significa un procesamiento más rápido y mayor seguridad gracias al Machine Learning on device.

Durante la presentación Apple confirmó que los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max incluirán un puerto USB-C con compatibilidad USB 3, así como una GPU un 20% más rápida, ideal para los amantes de los juegos. Además, es compatible con el control del PlayStation 5, llevando la experiencia de juego móvil a un nuevo nivel.

Cámara

La cámara principal de 48 MP con un sensor más grande que el del iPhone 14 permite una mayor entrada de luz, mejorando la calidad de las fotos. Además, puedes grabar en 4K a 60 cuadros por segundo a un dispositivo externo, lo que te permite capturar momentos especiales con una calidad impresionante.

Una característica emocionante es la capacidad de grabar videos con tecnología espacial, ofreciendo una calidad superior que se puede disfrutar a través de los iPhone Vision Pro Vid.

Precio

Los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max estarán disponibles a partir de $999 dólares en la versión Pro con 128GB de almacenamiento y desde $1,199 dólares en la versión Max, que comienza con 256GB de almacenamiento. Estos equipos podrán adquirirse a un precio menor si el usuario aplica para el programa de Trade In que permite intercambiar un teléfono antiguo a cambio de una reducción del precio del dispositivo.

Apple informó que en este caso los usuarios podrán ahorrar hasta $1,000 dólares en la compra de su iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max si entregan un iPhone 11 Pro o más nuevo.

