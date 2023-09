Irina Baeva se luce en ceñido atuendo deportivo antes de comenzar su rutina de Pilates

Cuando su apretada agenda de trabajo se lo permite Irina Baeva acude al gimnasio para ponerse en forma, y ahora publicó en sus historias de Instagram una selfie en la que aparece a punto de comenzar su rutina de Pilates, usando un conjunto de top y leggings en color gris. El mensaje que ella escribió en su post fue: “De esos días que no quieres, no puedes, pero se hace de todos modos”.

La actriz rusa lleva uno de los papeles principales en la telenovela “Nadie como tú”, y en otra fotografía se dejó ver en su camerino, caracterizada como la malvada “Romina” y antes de comenzar las grabaciones; ella incluyó junto a la imagen el texto “días de llamado”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Recientemente el productor Juan Osorio confirmó que Irina será la protagonista de la obra de teatro “Aventurera”, pero hasta el momento la actriz no ha hecho comentarios al respecto. Ella fue una de tantas famosas a quienes les gustó mucho la película “Barbie”, y en una serie de fotos posó luciendo un outfit de color rosa, que complementó con botas y un sombrero.

