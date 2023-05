Irina Baeva se muestra a punto de recibir un masaje, luciendo su escultural cuerpo

Gran sorpresa ha dado Irina Baeva a sus fans, pues se dejó ver en una fotografía durante una sesión en una clínica de belleza y a punto de recibir un masaje reductivo para reafirmar partes de su cuerpo. Ella cubrió lo indispensable con una tela de gasa en su busto y una tanga de hilo. View this post on Instagram A post shared by Moulí Clinique (@mouliclinique)

La bella actriz rusa tiene más de tres millones de seguidores en Instagram y con frecuencia modela curiosos outfits; el más reciente consiste en una minifalda con amplias aberturas, un saco y un body desabrochado. La combinación resultó para ella muy efectiva, y escribió junto a las imágenes que compartió el mensaje “sigue caminando”.

Desliza para ver todas las fotos

Irina Baeva ha regresado a la televisión, con uno de los papeles principales en la novela “Nadie como tú”, que se estrenará próximamente en México y cuyas grabaciones comenzaron el mes pasado. Para su personaje llamado Romina ella cambió de look y ahora usa su cabello con flequillo, lo cual mostró en una serie de fotos tomadas durante un día de trabajo. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Sigue leyendo: