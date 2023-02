Irina Baeva luce al máximo sus pronunciadas curvas usando leggings brillantes

Tras acudir a la entrega de los premios Lo Nuestro acompañada de su novio Gabriel Soto (acallando sí los rumores de una separación que se mantuvieron durante meses) Irina Baeva ha regresado a promocionar diversos productos de una línea de ropa deportiva, y ahora causó sensación en Instagram al modelar un conjunto de top y leggings en tela brillante, con lo que lució al máximo sus curvas. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Arroja brillo”.

A la bella actriz rusa le encanta posar desde las alturas, y lo hizo con otro ajustado atuendo que resaltó su figura. El color negro es uno de los favoritos, y se dejó ver más relajada en la terraza de un edificio de Miami.

A Irina también le encanta tomarse selfies, y hace algunas semanas causó sensación en esa red social tras publicar una imagen que la muestra presumiendo su escultural cuerpo en leggings negros y un top cruzado. Ella tan sólo escribió junto a la foto “bienestar y calma”. View this post on Instagram A post shared by samsungmexico (@samsungmexico)

