Irina Baeva se luce con diminutos bikinis durante romántico viaje a la playa con Gabriel Soto

En los últimos meses Irina Baeva no ha dejado de llamar la atención dentro de las redes sociales, pues además de los recientes rumores que aseguran su relación con Gabriel Soto terminó, una vez más volvió presumir su belleza con una serie de fotografías en las que expuso su escultural silueta frente al mar con atrevidos bikinis de hilos.

A pesar de enfrentar rumores de separación, Irina Baeva y Gabriel Soto se mantienen firmes en asegurar que sus planes de boda siguen en pie y que su relación está mejor que nunca, aunque tuvieron que pasar por una temporada alejados debido a sus respectivos compromisos de trabajo. Pero ahora que las grabaciones de la telenovela ‘Mi Camino es Amarte’ que él protagoniza se terminaron, los motivos para estar separados también quedaron en el pasado.

Y fue precisamente en compañía de Gabriel Soto con quien la actriz de origen ruso reapareció luciéndose en las playas de Quintana Roo, en México, desde donde compartió varias fotografías en las que se dejó ver posando con diminutos bikinis que resaltaron su silueta de infarto.

Aunque la pareja prefirió no salir ante la cámara, la villana de ‘El Dragón’ acaparó los reflectores posando bajo los rayos del sol durante un paseo en yate, donde no solo lució un sexy bañador de una sola pieza negro y detalles blancos, pues también consintió la pupila de sus fieles admiradores posando con un bikini de hilos color rojo.

Pero eso no fue todo, ya que repitió la dosis de belleza y sensualidad, pero ahora desde la Riviera Maya, en donde atrajo las miradas mientras viste un traje de baño diminuto en color blanco, con el que posó junto a la piscina y compartiendo una copa de vino con quien al parecer es Gabriel Soto.

Las imágenes que asegura fueron únicamente del espectacular fin de semana que vivió, terminaron convirtiéndose en favoritas de sus seguidores, pues logró recopilar cerca de 90 mil “me gusta”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Mientras que, en otra serie de fotografías, Irina Baeva volvió a demostrar que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues desde la playa expuso una enorme sonrisa y su estilizada silueta. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

