Sara Corrales aclara cuál es su relación con Gabriel Soto y confiesa: “Hay un amor maravilloso”

En meses recientes surgieron rumores en torno a una supuesta separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto, incluso se aseguró que él ya estaría intentando conquistar con exclusivos regalos a Sara Corrales, con quien comparte créditos dentro de la telenovela ‘Mi Camino es Amarte’.

Ante las especulaciones, fue precisamente la actriz de origen colombiano quien durante una reciente entrevista para Televisa Espectáculos enfrentó el escándalo y de una vez por todas aclaró que entre ellos solo existe una relación de amistad y cariño que surgió en los foros de grabación.

“Completamente real, nos casamos en la novela, tuvimos un amor inmenso en la novela“, comenzó diciendo.

Y fue directa al confesar que existe amor entre ellos, pero no de pareja, sino como amigos y compañeros de trabajo, por lo que no le molesta que la relacionen con hombres como Gabriel Soto a quien describió en medio de una lluvia de halagos.

“En la vida real también hay un amor maravilloso, un amor muy bonito, un amor de compañeros, un amor de amigos, de muchísimo respeto. A mí me encanta que me relacionen con hombres inteligentes, con hombres talentosos, disciplinados, espirituales”. Sara Corrales

Sin embargo, también destacó que prefiere involucrarse con hombres sin compromisos, por lo que el actor mexicano ya no podría estar en su lista de pretendientes.

“Pero a la vez me encanta que me relacionen con hombres libres, con hombres solteros y este no es el caso“, dijo.

Señaló que durante el tiempo que convivieron lograron formar una familia maravillosa y muy unida por las grabaciones tan largas que tuvieron, además de que compartieron su vida y se apoyaron mutuamente; pero aseguró que no podría poner los ojos en el prometido de Irina Baeva pese a que es una persona con cualidades que admira y le parecen interesantes.

“A Gabriel lo quiero, lo adoro, lo respeto, lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí”, agregó.

Asimismo, fue tajante al decir que para ella lo más importante es ser fiel a sus ideales y amor propio, especialmente en esta etapa de su vida.

“La verdad es que yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio, sé perfectamente en este momento de la vida qué es lo que quiero y qué es lo que no”, respondió.

En cuanto a las características que tendría que reunir el hombre que logre conquistarla no dudó en compartir la lista, siendo una de las primeras cualidades el hecho de que sea un hombre sin compromisos.

“Primero, por supuesto, un hombre soltero, un hombre fiel, respetuoso, amoroso, un hombre a quien admire. Para mí la admiración lo es absolutamente todo, puede ser lo que sea, pero que lo haga con amor, con pasión y que despierte admiración en mí”, sentenció.

