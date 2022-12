Dicen que Gabriel Soto intenta conquistar a Sara Corrales con exclusivos regalos que ella presume en redes

Los rumores en torno a una supuesta separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto corren cada vez con más fuerza pese a que ellos han salido a desmentir la información en repetidas ocasiones; y una vez más fue el conductor de televisión Alex Kaffie quien aseguró que no solo terminaron su compromiso, sino que ahora el actor está intentando conquistar a Sara Corrales con exclusivos regalos.

Fue durante un segmento del programa ‘Sale el Sol’ en donde Alex Kaffie aseguró que, tras su separación de Irina Baeva, Gabriel Soto estaría intentando conquistar a la actriz Sara Corrales, su compañera en la telenovela ‘Mi Camino es Amarte’.

Y es que, de acuerdo con el testimonio de la empleada de una tiene de perfumes, el galán de telenovelas fue en busca de un regalo muy “fino” para su compañera.

“Le saqué a la chica que me estaba atendiendo muy mona quién ha venido de los famosos, y me dice: ‘fíjese que apenas ayer estuvo aquí Gabriel Soto y me pidió que le ayudara escoger un perfume muy exclusivo'”, compartió el comunicador, destacando que el supuesto obsequio era “para una mujer muy especial“.

Pero no solo eso, sino que el comentario fue confirmado cuando la actriz publicó en sus historias de Instagram una foto agradeciendo por el regalo.

“Pasaron dos días y de pronto veo que Sara Corrales sube una historia con el perfume. Nada más pone un corazón y la palabra ‘gracias’, y el perfume iba acompañado de orquídeas. Que después yo hice las pesquisas y son las flores favoritas de la colombiana”, sentenció.

A las supuestas pruebas, agregó que los actores han sido captados utilizando el mismo collar, detalle que descubrieron los mismos seguidores de redes sociales.

“Y luego los seguidores que son tan observadores, uno de ellos me dijo: ‘fíjate que Sara ha estado subiendo unas fotos donde aparece con un collar que Gabriel Soto utilizó en la presentación de la telenovela'”, imágenes que ha compartido en su perfil social.

Recordemos que en febrero de 2019 Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron por todo lo alto su romance, relación que formalizaron en octubre del año siguiente cuando ella recibió el anillo de compromiso en medio de una romántica ceremonia mientras celebraban su cumpleaños número 28.

Sin embargo, las especulaciones en torno a una supuesta ruptura aumentaron en meses recientes cuando confirmaron que tendrían que posponer su boda debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que hace unas semanas dieron a conocer que se distanciarían temporalmente debido a los proyectos en los que actualmente participan ya que mientras él graba la telenovela de TelevisaUnivision ‘Mi Camino es Amarte’, ella tendría que viajar a Qatar y después a Nueva York.

Posteriormente, aseguraron que no han confirmado su ruptura por petición de la empresa en la que ambos trabajan y las pocas interacciones que han tenido en redes sociales es “pura coreografía” ya que en realidad el histrión de 46 años habría salido del departamento que ambos compartían luego de que ella lo agrediera.

