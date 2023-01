Flor Rubio dice que Irina Baeva y Gabriel Soto confirmarán su ruptura muy pronto: “La relación ya no existe”

Mientras Irina Baeva confirma que sus planes de boda con Gabriel Soto siguen en pie, el protagonista de la telenovela ‘Mi Camino es Amarte’ evitó hablar del tema huyendo de la prensa, por lo que la periodista Flor Rubio aseguró que muy pronto la pareja confirmará su ruptura por medio de un comunicado.

Los rumores de una separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto parecen no tener fin, pues aunque ambos han salido a desmentir el supuesto truene, varios medios han continuado con las especulaciones en las que insisten el noviazgo terminó hace varios meses, que la rusa se estaría negando a entregarle el anillo de compromiso e incluso que él ya está tratando de conquistar a la actriz Sara Corrales.

Y aunque Soto siempre había aceptado hablar ante los medios de comunicación, durante un reciente encuentro con la prensa en una locación de la telenovela en la que actualmente participa prefirió evadir las preguntas huyendo del lugar, argumentando que regresaría al finalizar, pero esto nunca sucedió.

Así lo dieron a conocer en el programa ‘Venga la Alegría’, donde presentaron el video que comprueba la actitud de Gabriel Soto y su negativa ante la prensa, por lo que la periodista Flor Rubio no dudó en reiterar que la separación de los actores es un hecho y la confirmación podría suceder muy pronto.

“Odio decir: ‘se los dije’, pero ¡se los dije!, y además se sabe que en los próximos días cuando termine este compromiso comercial con Irina lo van a dar a conocer a través de un comunicado“, comentó la también conductora.

Y es que, según lo explicó, la evasiva de Soto solo demuestra que todo lo que se ha dicho de él es cierto, por lo que ha preferido huir antes que hablar de lo que realmente sucede en su vida sentimental.

“Hay silencios y hay evasiones que parece que no dicen nada, pero lo dicen todo. Conociendo a Gabriel Soto que siempre habla de todos los temas, incluso los más difíciles, este silencio por supuesto que habla mucho de que la relación ya no existe, punto”, sentenció.

Cabe señalar que los rumores siguen aumentando debido a que los actores ya no demuestran su amor en redes sociales como solían hacerlo tras darse a conocer su romance y pocos meses después su compromiso, cuando ambos compartían románticas sesiones fotográficas de sus vacaciones o inclusive su vida diaria, siendo una de sus últimas publicaciones la realizada en mayo de 2022. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

