Irina Baeva no estaría dispuesta a regresarle el anillo de compromiso a Gabriel Soto y revelan la razón | VIDEO

Sigue la incertidumbre sobre lo que está sucediendo entre Irina Baeva y Gabriel Soto, pues ninguno de los dos actores ha dicho ni pío sobre si siguen juntos o no.

Pero mientras son peras o son manzanas, Irina se estaría aferrando a su anillo de compromiso. Pues de acuerdo con la comunicadora Inés Moreno, la actriz rusa pretende no regresar el anillo a Soto.

Pues aún tiene la esperanza de que todo entre los dos se arregle y que el presunto romance que el actor tiene con su compañera Sara Corrales sea algo pasajero.

“Los rumores apuntan a que Irina no lo quiere regresar el anillo, según la rusa todavía tiene esperanzas de regresar con Gabriel Soto, entonces dice: ‘si yo regreso el anillo es dar por finiquitado y hacer público este rompimiento’ y no lo quiere hacer porque tiene esperanzas que esto con Sara Corrales sea pasajero y no pase nada y Gabriel vuelva a echarle el ojo y decir esta es la mujer de mi vida”

INÉS MORENO