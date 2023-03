En minibikini multicolor Irina Baeva luce su escultural cuerpo a bordo de un yate

A Irina Baeva siempre le ha gustado ir de vacaciones a lugares que tengan playa para pasear por el mar, y así lo dejó ver ahora, pues compartió en Instagram una fotografía que la muestra a bordo de un yate y presumiendo su figura en un colorido bikini; la acompañó en el viaje su novio Gabriel Soto.

La bella actriz rusa se mentiene en excelente forma, y en otra imagen posó usando unos jeans con aberturas laterales y un top blanco tan corto que le permitió lucir al máximo su abdomen de acero. Ella tituló su post como “el outfit para el sábado”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Irina también se dejó ver en una terraza modelando prendas de una marca de ropa deportiva que promociona; tras acudir a un casting en Televisa para ser la villana en la telenovela “Nadie como tú” finalmente se quedó con el papel, y ahora compartirá créditos en ese melodrama con Brandon Peniche, Karla Esquivel, Eduardo Santamarina y Elizabeth Álvarez. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Sigue leyendo: