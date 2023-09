¿Por qué Uriel Antuna no se quedó en Europa? El mexicano revela detalles de su pasado

El fútbol mexicano es uno de los torneos de Concacaf que exporta una mayor cantidad de futbolistas en la región. Pero muy pocos son los que logran mantenerse o van directamente a un club de primer nivel. Uriel Antuna fue una de las excepciones a esa norma. El mexicano fichó por el Manchester City en 2017, pero sus malas decisiones truncaron su carrera.

A pesar de que el “Brujo” llegó a las categorías inferiores del conjunto de la Premier League, existe la posibilidad de que en algún momento reciba el llamado del primer equipo. Este estatus era muy similar al de Marcelo Flores con el Arsenal.

Uriel Antuna signed a 4 year contract with Manchester City 😳 https://t.co/tVZYy9WzYZ pic.twitter.com/ynlVwGKaeJ — Garcia Futbol (@GFCards) June 14, 2023

Sin embargo, Uriel Antuna tomó varias decisiones trascendentales en su carrera. El jugador formado en el Santos Laguna decidió irse al FC Groningen de Países Bajos, pero en muy poco tiempo tomó la decisión de irse a la Major League Soccer con Los Angeles Galaxy.

“Cada uno tiene su perspectiva de por qué regresó a México, en mi caso a la MLS y luego México. En mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo, me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo, sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico, hace falta madurez y creo que eso me falló a mí pero estoy contento, he madurado bien“, dijo Antuna en una entrevista con TUDN.

Desde entonces, aquella carrera que comenzó muy temprano en Europa fue truncando sus posibilidades de regresar al Viejo Continente. Luego de su paso por Los Angeles Galaxy, Uriel Antuna fichó por las Chivas de Guadalajara y posteriormente cambió su color a Azul, para uniformarse con La Máquina.

Uriel Antuna confía en el nuevo proceso de México

A pesar de que su carrera no se desarrolló en Europa, los diferentes seleccionadores de México confiaron en su calidad para llamarlo a la selección mexicana. Jaime Lozano es uno de los que sigue confiando en las capacidades del “Brujo”. El delantero de Cruz Azul admitió que está feliz con el aporte del estratega.

“En mi pensar, creo que sí se siente la diferencia, entre mexicanos nos entendemos en muchos aspectos y es importante eso. Contento por el Jimmy, por ya ser llamado entrenador de nosotros, creo que es muy importante que un DT que nos conoce tanto a la mayoría esté a cargo del equipo por muchas circunstancias, es mexicano, joven, quiere trascender, estoy feliz con él y por el equipo que se ve cada vez mejor“, agregó. Antuna ha jugado más de 50 partidos con El Tri. FREDERIC J. BROWN-getty Images.

