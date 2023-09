Canelo Álvarez admite que no debió haber perdido ante Dmitry Bivol: “Me quedé corto”

Aunque la revancha no pudo concretarse, Saúl ‘Canelo’ Álvarez admitió que no debió haber perdido ante Dmitry Bivol y que se quedó corto en la pelea que ambos protagonizaron en mayo de 2022, donde se disputó el título de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una entrevista con Telemundo Deportes, Canelo Álvarez indicó que tomó el riesgo de subir a 175 libras ante Bivol para conseguir otro título y al final no sucedió como lo esperaba, por lo que la revancha con el ruso siempre está latente.

“Como peleador, cuando pierdes, las revanchas siempre están ahí, siempre están latentes. Pero al final de cuentas, si se da, bueno, si no también hay que seguir adelante”, dijo. “Así es como lo veo, traté de subir a las 175 libras a buscar otras cosas, otros riesgos. Me quedé corto en esa pelea que creo que no la debí haber perdido. Pero al final de cuentas me quedé corto y hay que seguir, hay que seguir con lo nuestro y seguir haciendo las mejores peleas”, agregó.

Canelo Álvarez perdió por segunda vez en su carrera ante Dmitry Bivol. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Cabe destacar que en mayo de 2022 Canelo Álvarez subió a las 175 libras y se enfrentó a Dmitry Bivol por el título de la AMB. Tras 12 rounds, el mexicano fue dominado por el ruso y perdió por decisión unánime de los jueces. El campeón indiscutido de peso supermediano pudo haber pedido la revancha inmediata, pero prefirió hacer la trilogía con Gennady Golovkin, luego se sometió a una cirugía en la mano izquierda y regresó este año para pelear con Ryder.

Después de vencer a Ryder, el tapatío dijo que buscaría la revancha con el ruso en septiembre en las 175 libras, pero el ruso rechazó la oferta porque ya lo había vencido en esa categoría y le propuso bajar a las 168 libras para retarlo por su título de indiscutido. Canelo Álvarez se opuso y terminó pactando con PBC. Tras varios rumores con su hermano gemelo, al final Jermell Charlo fue el elegido para enfrentar al mexicano.

Por esta razón, el Dmitry Bivol y su entrenador Vadim Nemkow acusaron al peleador tapatío de buscar excusas para evitar el segundo enfrentamiento entre ambos, ya que les ofreció una oferta que sabe que nunca aceptarían para poder librarse de la pelea.

“Constantemente mencionaba que quería vengarse. Pero en realidad no lo quería: políticamente y desde el punto de vista deportivo. No está interesado (en una segunda pelea)”, dijo el entrenador del ruso en una entrevista a Iván Orekhov.

Dmitry Bivol quiere una revancha con Canelo Álvarez. Foto: Al Bello/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 32 años, es monarca de las 175 libras de la AMB y subió por última vez al ring cuando derrotó en las tarjetas a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en noviembre de 2022. El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida

